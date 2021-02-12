CHP’li Karaca’dan AKP’nin ‘Kuruluş Anayasası’ çıkışına yanıt: ‘Kurucu derken hangi devleti yıkıyorsunuz?’

12 Şubat 2021 Cuma, 17:51

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Karaca, “Güç zehirlenmesi yaşayanların, ucube tek adam rejimini halka dayatanların, tek adamın çöküşünde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sürüklendiği çıkmazda çaresizlik içinde kıvrananların çabası nafiledir.” dedi. “Kurucu derken hangi devleti yıkmayı planlıyorsunuz?” sorusunu yönelten Karaca, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatalım: ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bellidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yönetim şekli Cumhuriyettir. Yeni anayasa yapma hevesiyle, içi boş sözlerle, Saray’ın dayatmalarıyla, gündem değiştirme çabalarıyla, yarattığınız sorunları gizleyemezsiniz” diye konuştu. İktidarın mevcut Anayasaya bile uymadığını söyleyen Karaca, şunları kaydetti:

“Siz önce mevcut anayasaya uymayı öğrenin. Herkesi terörist ilan etmekten, hak ihlallerini meşrulaştırma girişimlerinden vazgeçin. ‘Bu ucube rejim anayasaya sığmadı, anayasayı ucube rejiime uyduralım’ demekten vazgeçin. Bu çabalar, nafiledir, gündem değiştirmedir. Bu konuda son söz söyleyecek en son kişinin Cahit Özkan olduğunu söylemek için geçmişine bakmak yeterlidir. Kendisine Uğur Mumcu’nun sözüyle cevap vermek isterim: ‘Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar!’”