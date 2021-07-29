CHPli Kenan Nuhut: " Türk sporunu iyi yerlere taşıma mecburiyetimiz var"

29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:06

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Türk sporcuların daha başarılı olması gerekdiğinin altını çizerek samimi açıklamalarda bulundu.

CHP’nin düzenlediği Spor Federasyonları Başkanlık Seçimleri Koordinasyon toplantında konuşan Nuhut, “Liyakatsiz kadroların yönetmeye çalıştığı ama yönetemediği Türk sporu 85 milyonluk sporcu havuzu ile çok başarılı olmalıydı ”dedi. CHP Genel merkezindeki toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da katıldı.

"LİYAKATLİ SPORU BİLEN İNSANLAR GÖREVE ALINMALI"

Kenan Nuhut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Türk Sporunu en iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Sporun başta ülke tanıtımı olmak üzere ekonomi, turizm olmak üzere ülkeye sayısız katkısı var, en son 2004 Atina olimpiyatlarında ülke olarak başarı gösterdik tarihimiz en çok madalya benimde Halter Federasyonu Başkanı olduğum 2004 Atina olimpiyatlarında geldi sadece halterde 3, altın, 2 bronz madalya kazanmıştık, sonra geriye gittik, çünkü liyakatli kadrolar uzaklaştırıldı. Türk sporunu iyi yerlere taşıma mecburiyetimiz var. AKP işi liyakatsiz sporu bilmeyen ellere teslim etti sonuç hüsran, bunu değiştireceğiz CHP iktidarı yani millet ittifakı iktidarında Sporu bilen kişiler yönetecek.

Tokyo olimpiyatları sonrasında yapılacak federasyon Başkanlığı seçimlerinde ortak hareket ederek güç birliği yapmalıyız. Liyakatli sporu bilen insanlar görev almalı. Yandaşların artık göreve gelmesini istemiyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı konuşmada spor kuruluna başarı diledi. Kuşoğlu, “Ülke olarak uluslararası müsabakalarda başarıları olmayı istiyoruz ama son yıllarda bu başarıdan çok uzaktayız. Sporun iki yönü var bir temaşa yönü yani kitleleri heyecanlandıran, birde sağlık yönü biz CHP olarak Sporu önemsiyoruz, bu konuda deneyimli arkadaşımız Kenan Bey önemli çalışmalar yaptı. Gönlümüz spor federasyonları seçiminde Sporu bilen deneyimli arkadaşların göreve gelmesinden yana” dedi.