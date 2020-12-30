CHP'li Manyas Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 200 lira olacak
CHP’li Manyas Belediyesi, 3 bin 314 lira olarak uyguladıkları en düşük işçi maaşını yeni yılda 4 bin 200 liraya çıkaracak.
Balıkesir’de CHP’li Manyas Belediyesi en düşük asgari ücreti 4200 TL olarak belirledi.
Manyas Belediye Başkanı CHP’li Tancan Barçın, kararı sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:
“Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple biz Manyas Belediyesi olarak 2020 yılında Aralık ayı itibariyle en düşük işçi maaşı net 3 bin 314 TL olarak ödüyorduk. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı için de %4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4 200,00 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır.”
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