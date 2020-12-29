MHP'li belediyeden yeni asgari ücret düzenlemesi
MHP'li Kastamonu Belediyesi, 2021 yılı itibariyle en düşük işçi maaşının 3350 TL olacağını duyurdu.
MHP'li Kastamonu Belediyesi, iktidarın 2021 yılı asgari ücretini belirlediği gün CHP'li belediyeler gibi kendi alt sınırını açıkladı.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye olarak belirledikleri en düşük işçi maaşına ilişkin kararı "Kastamonu'muza en iyi hizmeti sunabilmek adına Kastamonu Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz.
Yeni yıl itibariyle Belediyemizin imkanları doğrultusunda en düşük işçi maaşımızı 3350 lira olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle duyurdu.
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