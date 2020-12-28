Erdoğan 1 ayda 31 asgari ücret alacak
Asgari ücrette önümüzdeki yıl 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak yüzde 21,56 oranında artış yapılırken, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi ise 2021 yılı için yüzde 28,1 oranında artırılmıştı. Yeni asgari ücretle kıyaslandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki yıl alacağı aylık 88 bin TL'lik maaş, 31 asgari ücretli işçinin eline geçen toplam para miktarına denk düşecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı. Asgari ücretli bir ailenin evine girecek bu miktar ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki yıl alacağı 88 bin liralık maaşı karşılaştırıldığında, Erdoğan'ın 31 asgari ücretli ailenin bir aylık geçinme parasını tek başına alacağı sonucu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 2021 yılı için aylık olarak yapılan 6 bin 750 liralık zam ise 3,5 asgari ücrete denk geliyor.
Asgari ücrete 2021 yılında yüzde 21,56 oranında artış yapılırken, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesindeki artış ise yüzde 28,1 olarak gerçekleşti.
Belirlenen asgari ücrette göre çalışanın günlük aldığı para 94 lira olacak, bunun bugünkü dolar kuru karşılığı ise 12,5 dolar.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?