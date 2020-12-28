Erdoğan 1 ayda 31 asgari ücret alacak

28 Aralık 2020 Pazartesi, 13:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı. Asgari ücretli bir ailenin evine girecek bu miktar ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki yıl alacağı 88 bin liralık maaşı karşılaştırıldığında, Erdoğan'ın 31 asgari ücretli ailenin bir aylık geçinme parasını tek başına alacağı sonucu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 2021 yılı için aylık olarak yapılan 6 bin 750 liralık zam ise 3,5 asgari ücrete denk geliyor.

Asgari ücrete 2021 yılında yüzde 21,56 oranında artış yapılırken, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesindeki artış ise yüzde 28,1 olarak gerçekleşti.

Belirlenen asgari ücrette göre çalışanın günlük aldığı para 94 lira olacak, bunun bugünkü dolar kuru karşılığı ise 12,5 dolar.