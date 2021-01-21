CHP’li Muharrem Erkek, iktidarın seçim yasalarında değişiklik hamlesini değerlendirdi

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidarın yeni kurulan siyasi partilerin seçime katılmasını zorlaştırma planlarını “demokrasiye kumpas girişimi” olarak nitelendirdi. “Çok iyi biliyoruz ki tek amaçları iktidarda kalmayı sağlamak üzerine bir çalışma inşa etmek. Bunu da sanki Türkiye’ye reform gibi sunacaklar” diyen Erkek “Biz demokrasiye kurulan tüm kumpasları çok rahatlıkla aşabilecek güçteyiz” diye konuştu.

AKP’nin MHP ile birlikte “muhalefeti kıskaca alacak” yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını gazetemiz dün duyurmuş, özellikle İktidarın, yeni kurulan siyasi partilerin seçimlere katılmasını zorlaştıracak bir formül üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

İktidarın seçimlere dönük yasal düzenleme planlarını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Geçmişteki kumpas davalarını çok iyi hatırlıyoruz, Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi kumpas davalarında masum insanlara kumpas kuruyorlardı. Devam eden kumpas davaları da var, Kavala dosyasından tutun İstanbul İl Başkanımız hakkındaki davalar var, Cumhuriyet gazetesi davası, Sözcü gazetesi davası, birçok dava var. Şimdi de demokrasiye kumpas kuruyorlar” dedi.

İktidarın “demokrasiden koptuğunu” söyleyen Erkek, “İktidar demokratik hukuk devleti zaten istemiyor, bunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem, cumhurbaşkanlığı örtüsü altına saklanarak otoriter, keyfi bir sistem inşa etmek üzerine kurulu. Tamamen kendilerinin geleceği için çalışmalar içindeler. Milletin geleceğini düşünmüyorlar, işçiyi, esnafı, çiftçiyi, emekliyi düşünmüyorlar. İşsizler zaten perişan durumda. Şimdi tek amaçları; iktidarda nasıl kalabiliriz. ‘Ekonomide, hukukta reform yapacağız’ söylemleri, tamamen yalanlar üzerine inşa edilmiş Saray iktidarının söylemleri” diye konuştu.

‘DERTLERİ REFORM DEĞİL’

İktidarın son dönemde dillendirdiği ‘reform’ söyleminin inandırıcı olmadığını belirten Erkek, seçimlerle ilgili yasaların katılımcı yöntemle yapılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasalarında yapacakları değişiklikleri katılımcılıkla yapmaları gerekir fakat kapalı kapılar arkasında hazırlayıp son şeklini verip usulen Meclis’e getiriyorlar. Ortada somut bir şey yok, açıkladıkları herhangi bir şey de yok henüz. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki tek amaçları iktidarda kalmayı sağlamak üzerine bir çalışma inşa etmek. Bunu da sanki Türkiye’ye reform gibi sunacaklar. Bu, bir reform değil; bu, kendilerini kurtarma çabalarıdır. Ortaya somut bir metin çıkınca daha detaylı tartışacağız.”

‘MİLLET İTTİFAKI ÇOK GÜÇLÜ’

“Biz demokrasiye kurulan tüm kumpasları çok rahatlıkla aşabilecek güçteyiz” diyen Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet İttifakı çok güçlü. Yeni kurulan siyasi partiler de ülke genelinde teşkilatlanmalarına devam ediyorlar. Onlar da seçime katılmalılar, demokrasi ve temsilde adalet açısından bu çok önemli. Meclis’te her düşünce temsil edilmelidir. Bu, toplumdaki ayrışma ve kutuplaşmayı da ortadan kaldırır. Bu iktidardan zaten demokrasi ve hukukun üstünlüğünü beklemek mümkün değil. Anayasa, demokrasi, hak ve özgürlükler rafa kaldırıldı. Onun için biz şunu diyoruz: Demokratik hukuk devletini biz inşa edeceğiz, ilk seçimde iktidar olacağız. Toplumsal uzlaşmayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis edeceğiz. Hak ve özgürlükler alanında, basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere gerekli reformları yapacağız.”