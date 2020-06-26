CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Son yılların en büyük krizi ile karşı karşıyayız'

26 Haziran 2020 Cuma, 13:13

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde; tarım kredi kooperatifleri ve kamu bankalarına borcu olan çiftçiler ile borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan üreticilerle ilgili istatistiki verilerin açıklanmasını istedi.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Pakdemirli, “Ticari sır” kapsamında olduğu gerekçesiyle icra takibi başlatılan çiftçi sayısını açıklamadı. Pakdemirli, ithal edilen gübre, tohum ve tarım ilaçlarıyla ilgili veriler için de TÜİK’i adres gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara borcu olan ve icra takibi başlatılan çiftçiler ile son 3 yıl içinde ithal edilen gübre, tohum ve tarım ilacı verilerinin açıklanmasını istedi. Gürer ayrıca “Covid 19 salgını sebebiyle üretime açılan hazine arazilerinin illere göre dağılımı ve bu arazilerde ekimi yapılan ürünler hangileridir? Üretime açılan hazine arazilerinde ekim yapan çiftçi sayısı ve bu arazilere ekilen ürün tohumlan hangileridir?” şeklindeki sorularına da yanıt istedi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN

KREDİ KULLANAN ÇİFTÇİLERİN RAKAMSAL VERİLERİ

Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım kredi kooperatiflerinden 2016 yılında 422 bin 225 çiftçi, 2017 yılında 422 bin 526 çiftçi, 2018 yılında 414 bin 482 çiftçi, 2019 yılında 390 bin 736 çiftçi ve 2020 yılının ilk 4 ayında ise 282 bin 247 çiftçinin kredi kullandığını açıkladı. Pakdemirli, icra takibi başlatılan çiftçilerle ilgili bilgileri vermedi.

İCRALIK ÇİFTÇİ SAYISI TİCARI SIR SAYILDI

Bakan Pakdemirli, kamu bankalarından kredi kullanan ve icra takibi başlatılan çiftçilerle ilgili bilgilerin ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların saklanması” başlıklı 73’üncü Maddesi kapsamında banka sırrı olduğu gerekçesiyle paylaşılamayacağını açıkladı.

TUİK’İ ADRES GÖSTERDİ

Pakdemirli, bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatına ilişkin veriler ile gübre ve tohum dış ticaretine ilişkin veriler için ise TÜİK’i adres gösterdi.

HAZİNE ARAZİSİ 7 PİLOT İLDE TARIMA AÇILDI

Çeşitli nedenlerden dolayı üreticiler tarafından ekilmeyen veya bu yıl ekimi planlanmayarak boş bırakılan tarım arazilerinde; hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerin ekilmesi suretiyle tarımsal üretimin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, “Uygulamaya ilave olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde hazine arazilerinin İl Müdürlüklerine tahsis işlemleri yapılmıştır.

Bu doğrultuda hazine arazilerinin örnek ekilişler yapılarak bitkisel üretime kazandırılması için süreç başlatılmıştır. Bu doğrultuda tarım takviminin elverdiği öncelikle 14 bin dekar alan ‘Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas’ İllerinde pilot uygulama olarak hazine arazilerinin İl Müdürlüklerimize tahsisi sağlanmıştır” dedi.

BAKANLIK SORUNLARIN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın icralık olan çiftçi sayısını açıklamayarak var olan sorunların üzerini örtmeye çalıştığını belirtti.

ÇİFTÇİ TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

Artan girdi maliyetleri, doğal afetler ve korona virüs salgını nedeniyle üreticilerin çok zor bir dönemden geçtiğini kaydeden CHPli Vekil Ömer Fethi Gürer, “Üreticilerimiz, son yılların en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Bu dönemde çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları silinmeli ya da faizsiz bir şekilde en az 2 yıl ötelenmelidir.

Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan doğal afetler ve korona virüs salgınıyla mücadele eden çiftçilerin kredi ve borç ödeme ihtimali çok düşüktür. Böylesine zor bir süreçte çiftçilere icra takibi başlatmak doğru bir davranış değildir. İcra takibi başlatılan çiftçi sayısını gizlemekle de bu sorunun çözülemeyeceği bilinmelidir” ifadelerini kullandı. Gürer, hazine arazisi ve tohum dağıtımının da sembolik olarak yapıldığını sorunun kökten çözümüne yönelik kapsamlı ve planlı çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.