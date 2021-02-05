CHP'li Özel: Bu ülkenin gençlerini terörist ilan edenler, yanı başlarındaki örgüt üyelerini terfi ettirmekte!

05 Şubat 2021 Cuma, 12:57

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1996 yılında teğmen rütbesini Fethullah Gülen’in taktığını itiraf eden Serdar Atasoy’un örgüt ile bağlantısının darbe girişiminden, ancak dört buçuk yıl sonra tespit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özgür Özel, yaşananların FETÖ ile mücadelede yürütme erkinin ve iktidar partisinin zafiyet içinde bulunulduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Boğaziçi Üniversitesi’nde anayasal protesto ve gösteri haklarını kullanan öğrencilere yönelik yapılan soruşturmalarda olmayan örgüt bağlantılarını tespit ederek, bu ülkenin gençlerini terörist ilan edenler, yanı başlarındaki örgüt üyelerini terfi ettirmekte, kritik görevlere getirmekte ve bunun farkına bile varamamaktadırlar. Bu ciddi ihmal ve zafiyetin sorumluları hesap vermelidir” açıklamasında bulundu.

'BU ÇELİŞKİLER KAMU VİCDANINDA CİDDİ YARALAR AÇMAKTADIR'

Özgür Özel, FETÖ ile irtibatı aleni olan bir askerin henüz geçen yıl tuğgeneralliğe terfi ettirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik bir göreve henüz geçen yıl getirilen Serdar Atasoy’un FETÖ’cü olduğu açığa çıkmıştır. Teğmen rütbesini 1996 yılında Fetullah Gülen’in taktığını itiraf eden, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş’te askeri ataşe olarak görev yapan Atasoy’un FETÖ ile irtibat ve iltisakının darbe girişiminden ancak 4,5 yıl sonra tespit edilebilmiş olması, FETÖ ile mücadelede içinde bulunulan zafiyet görüntüsünü perçinlemektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından pek çok masum ve FETÖ ile ilgisi olmayan kamu personelinin ihraç edildiği, cezaevine atıldığı hafızalardayken, askeri öğrencilere verilen haksız ve yüksek cezalar ortadayken, FETÖ ile irtibatı aleni olan bir askerin henüz geçen yıl tuğgeneralliğe terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı gibi kritik önemde bir koltuğa getirilmiş olması kamu vicdanında ciddi yaralar açmaktadır.”