Altun açıkladı: Erdoğan ve Biden dostane bir sohbet gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi bir saat ertelendi. Beyaz Saray, görüşmenin bir saat geç başlayacağını duyurdu. Görüşme Türkiye saatiyle 19.00'da başladı. Biden, ABD Başkanı olduğu dönemde ilk kez Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Suriye ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifini de Erdoğan'la görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımasının da gündeme getireceğini söylemişti.



Öte yandan konuyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşme öncesinde "dostane bir sohbet" gerçekleştirdiklerini belirtti.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.



The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi