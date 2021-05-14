CHP'den, Erdoğan'a 'helalleşelim' tepkisi: Tamam öyleyse hemen seçim
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine "Onları açlığa mahkum ettiniz, şimdi kalkıp helallik istiyorsunuz" yanıtını verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, "Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklaması tartışmayı da beraberinde getirdi.
Bir çok siyasiden tepki alan Erdoğan'ın açıklamasına CHP'li Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
"ŞİMDİ KALKIP HELALLİK İSTİYORSUNUZ"
Twitter hesabından, "Bu zor günlerde iflas eden, borçları artan, işsiz kalan, geliri düşen vatandaşa hak ettiği desteği vermeyip, onları açlığa mahkum ettiniz, şimdi kalkıp helallik istiyorsunuz" diyen Özel, "Esnafımız, vatandaşımız devletten destek bekliyor o kadar!" ifadelerini kullandı.
"KURU KURUYA HELALLEŞMEK NERDE GÖRÜLMÜŞ?"
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Kuru kuruya helalleşmek nerde görülmüş?Tamam öyleyse #HemenSeçim" çağrısı yaptı.
"DERHAL SEÇİM, ACİL SEÇİM, ERKEN SEÇİM!"
Eren Erdem ise, "Evet, helalleşelim. Biz hazırız. Hemen koyun sandığı, helalleşilecek yer orasıdır. Derhal seçim, acil seçim, erken seçim! Hemen seçim" diye yazdı.
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