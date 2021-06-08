CHP'li Özel'den Hulusi Akar'a 'cübbeli amiral' tepkisi: Senin arandaki paralellik son derece manidar

08 Haziran 2021 Salı, 14:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imam Mustafa Demirkıran'ın Ayasofya'daki programda Atatürk'e hakaret etmesiyle başlayan tartışmalara katıldı. Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir" diye konuştu.

CHP'li Özel, Bakan Akar'ın bu açıklamasına ilişkin sert ifadeler kullandı.

"CÜBBELİ AMİRAL KONUSUNDAKİ SUSKUNLUĞUN MANİDAR"

"FETÖ'nün önünü temizlediği otobandan Genelkurmay Başkanlığı'na ilerleyen Hulusi Akar; cübbeli amiral konusundaki suskunluğun manidar" diyen Özel, "Bu cübbeli amiralle, senin arandaki paralellik son derece manidar, son derece aşikar. Bunları sonuna kadar takip ediyoruz!" diye yazdı.

Özel'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:



