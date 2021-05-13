CHP'li Özel'den, İbrahim Kalın'a sert 'Sedat Peker' yanıtı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 21:44

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları tartışılırken AKP tarafından muhalefete yönelik suçlamalara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki gösterildi.

"İNSANDA BİRAZCIK UTANMA OLUR, BİRAZCIK SIKILMA OLUR!"



"İnsaf, insaf! İnsanda birazcık utanma olur, birazcık sıkılma olur!" ifadelerini kullanan CHP'li "Ne kadar suç örgütü lideri varsa Cumhur İttifakı'na destek açıklayıp, miting yaparken sesiniz çıkmıyor, 'Oluk oluk kan akıtırız' diyorlar. Susuyorsunuz. Sonra tutup bize laf ediyorsunuz! Ayıp ayıp. Birazcık edep!" diye yanıt verdi.

CHP'li Özel'in, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: