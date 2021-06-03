CHP'li Özel'den Soylu'ya çağrı: Peker açıklamadan sen açıkla

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" sorusunu yinelerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayacak mafya lideri, herkes onu bekliyor. Ey Süleyman Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın. Susuyorsun TCK'ya göre suç işliyorsun" sözleriyle çağrı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel, "10 bin dolar siyasetçiyi açıklayacak mafya lideri, herkes onu bekliyor. Ey Süleyman Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın. Susuyorsun TCK'ya göre suç işliyorsun. Mafya liderine de popülarite kazandırıyorsun. Sen konuş, hem iddia ortaya atıyorsun hem suçu suçluyu gizliyorsun. Bütün dünyaya rezil olmuş durumdayız. Bunu Türkiye’ye yapmaya kimsenin hakkı yok. Süleyman Soylu açıklamadıkça, Meclis komisyon kurmadıkça, bu yük AK Parti’nin sırtındadır. Bu yükü AK Parti’nin değil Türkiye’nin sırtından kaldırmak için çare komisyon kurulmasıdır" dedi.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin çok ciddi bir gündemi var. Bir organize suç örgütü lideri, Cumhur İttifakı için mitingler düzenleyen, ortak söylemini kullanan ve bir zamanlar ülkenin İçişleri Bakanı ile arasından su sızmadığı anlaşılan organize suç örgütü lideri, mutlaka araştırılması gereken ipuçları söylüyor. Dünyanın neresinde olursa savcılar bu kadar uzun süre kayıtsız kalamaz. Kimi beklediler? Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediler. O Süleyman Soylu’yu gözden çıkarabilseydi; o zaman savcılar, başka türlü harekete geçecek; Meclis, soruşturma komisyonu kuracaktı. Onların resti görülemedi ve Süleyman Soylu’ya sahip çıkıldı… Şimdi çok övündükleri yeni Türkiye’de tam anlamıyla sessizlik, tam anlamıyla görmezden gelme, bu gündemi boğma, Türkiye’yi başka yere çekme çabası."

"BÜTÜN DÜNYAYA REZİL OLMUŞ DURUMDAYIZ"

"Böyle sırlarımız var. Her şeyi bilirsiniz, kimse konuşmaz; o zaman sırdır. Eskiden İtalya mafya filmlerini ürpererek izlerdik. Şimdi bütün dünya Türkiye’deki bir mafya liderlerinin ifşalarını ve yokmuş gibi davrandıklarını görüyoruz. Şimdi 10 bin dolar siyasetçiyi açıklayacak mafya lideri, herkes onu bekliyor. ‘İçişleri Bakanı, bu işleri biliyormuş Meclis bu zandan kurtulsun’, 24 Mayıs’ta sormuşuz, hala sus pus. Aynı tarihte İçişleri Bakanı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na soru önergesi verdik. Genel Kurul’da sorduk. Sus pus. Ey Süleyman Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın. Susuyorsun TCK'ya göre suç işliyorsun. Mafya liderine de popülerite kazandırıyorsun. Sen konuş, hem iddia ortaya atıyorsun hem suçu suçluyu gizliyorsun. Bütün dünyaya rezil olmuş durumdayız. Bunu Türkiye’ye yapmaya kimsenin hakkı yok. Süleyman Soylu açıklamadıkça, Meclis komisyon kurmadıkça, bu yük AK Parti’nin sırtındadır. Bu yükü AK Parti’nin değil Türkiye’nin sırtından kaldırmak için çare komisyon kurulmasıdır.

Soylu’ya bir soru soralım. Süleyman Soylu, sigortacı, en sevdiği ses cırt cırt poliçe sesi, kendi söyledi. Soylu kendi halinde bir siyasetçiyken... Poliçelerden geçen çıkan para 10 bin TL imiş. 2009'da aylık karı. 2016 karı, 533 bin TL. Yani 53 kat artmış. 2010'da AK Parti'ye yanaşmış. Bir yılda 15 memurun emekli ikramiyesini kazanır olmuş. Birçok kamu kuruluşunda da sigortacılık yapıyormuş. AKP geldiğinden beri karı artmış. Şirketinin adı Engin Sigorta Acentecilik. Soruyoruz Süleyman Soylu: Engin Sigorta Acentecilik 2019-2020-2021 yıllarında ne kadar kar etti? Müşteri portföyünde kamu kuruluşları var mı?

25 Mart günü, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın cüppe geçirdiği görüntüleri yansıdı. Biz bundan 25 Mart günü haberdar olduk. Kuvvetli ihtimal ki daha önce haberi olup hiçbir şey yapmamışlardı. Bizim haberdar olduğumuz günden Milli Savunma Bakanlığı’nın ne yaptığı ile ilgili yoğun kamuoyu bakısı var. Önce sustular, sonra ‘soruşturma başlattık’ dediler, ‘ifadesine başvurduk’ dediler. Sonra ‘araya bayram girdi’ dediler. Cumhurbaşkanı’na, ailesine, bakanlarına, yakınlarına bir laf söylendiğinde sabah 6’da kapıya dikilip öbür gün ceza verenler, iki buçuk aydır amiralin ifadesini alıyor. Bayram geldi, şimdi iki bayram arası tahkikat olmaz. Herhalde Kurban Bayramı’nın bitmesini bekleyeceğiz."

"ŞENTOP, İKİ ELİMİZ YAKANDA"

"Bu cüppeli amiral meselesini unutmadık, unutturmayız. Peşinizdeyiz, yakanızdayız. Ayasofya’daki hadsiz, Atatürk’e hakaret eden eski Yıldırım Beyazıt Cami imamını unutmayız, unutturmayız, iki elimiz yakandadır. Onu dinleyen sus pus olup sonra tören sonrası güzel güzel mesajlar veren Mustafa Şentop iki elimiz yakandadır. Kendi kurduğu rejimde geçip de camilerde şehit cenazesinde bir eli tabutta bir eli mikrofon konuşma yapan tek adama, camilerin avlularına stant kurup siyaset yapan tek adama, cuma günü camiye girip günahlar için af isteyip cuma cami çıkışında günaha giren, küfür eden, hakaret eden tek adamı unutmayız, rahat bırakmayız. Ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını takip ederiz.

Günü gelince kanun önünde hesap sorulacak ama bugünlerde de takip ediyoruz. Ayasofya'daki hakaret için yaptığımız suç duyurusu önünde olan savcılar, cumhuriyetin savcıları mısınız, cumhuriyet düşmanlarını kollayanlar mı? Takipteyiz sonuna kadar izleyeceğiz.

Hulusi Akar, kazıyınca altından siyasal İslamcı çıkan Hulusi Akar. 15 Temmuz meselesiyle ilgili açıklama yapamayan Hulusi Akar, FETÖ'nün temizlediği otobandan genelkurmay başkanlığına ilerleyen Hulusi Akar. Cüppeli amiral konusundaki suskunluğun manidar. Bu cübbeli amiral ile senin arandaki paralellik son derece manidar, son derece aşikar. Bunları sonuna kadar takip ediyoruz."

"HAYVAN HAKLARI YASASININ TAKİPÇİSİYİZ"

"Bu kürsüden en az 10 kez hatırlatmışımdır. ‘2021 yılının ilk işi hayvan hakları yasası’ demişti Mustafa Şentop. Sonra bir gün, bu Meclis’e bir güvercin girdi uçtu. Hayvanlar öyle nazik ki öyle gergedan falan sokmadılar kapıdan. Bir güvercin soktular. Biz de hatırlattık. ‘O güvercinin mesajını aldık’ dendi. Geçen Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin hatırlatacağını anlayınca ‘haydi bakalım’ diyor. ‘Kaç tane var sende’ diyor, sanki suçlu. Gazeteci üzülerek birini kaybettiğini söylüyor, ‘sen mi öldürdün’ diyor. Ortaklaşabileceğimiz toplu iğne ucu kadar bir şey var. ‘İdam cezası gelsin, sabaha bırakmam onaylarım.’ Burada da onu de. Meclis’ten beklentini dile getir. Eline mi yapışır, diline mi yapışır? Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz istemiyoruz ki bu konu bir siyasi çelişki olsun.

Hayvanlar güvercin yolladı, Marmara Denizi de müsilajla dedi ki ‘Kanal İstanbul açılırsa, şimdiden durum budur’ diye yüzümüze vuruyor. Ortaya çıkan durum, son derece vahimdir... Salı günü komisyon kurulmasını talep ettik, AKP ve MHP ile reddetti. Elbette AKP ve MHP’ye karşı duruş var ama beklenenin onlarca katı bir tepki; İstanbul ve doğaya sahiplenmesi duygusudur. Milletimiz bizden proje bekliyor, on yıldır bunu söylüyorum. Bir gerçek var, 2050’de 20 milyon kişi artacağız. Zorunlu göçmenlerin durumu ne olur bilmiyoruz. Ama Türkiye’nin iki Yunanistan kadar nüfusu artacak. ‘Kanal İstanbul yapalım, etrafını imara açalım, rant sağlayalım, Katarlı ve yandaşlara peşkeş çekelim, bir kez daha zenginlik katalım’ derseniz; o gelen 20 milyonun 5 milyonunu daha İstanbul’a çekersiniz.

Boğaziçi’ne Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanı, Genel Sekreter atandı. Artık bu kadarını kimsenin aklı hafızalısı almıyor. Aklımıza mukayyet olalım, dayanalım, sandık ne kadar çabuk gelirse, akıl sağlımızı o kadar koruyoruz. Şakadan öte bir noktaya gelmiş durumdayız. Biz dünden razıyız, seçimden korkanlar seçimi kaybedeceği korkusu taşıyanlardır."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor” sözlerinin ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur… Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" açıklaması yapmıştı.

Özgür Özel bu açıklamaya ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:

“Mustafa Şentop, tarafsızlık makamında ama parti içi siyasette çok meşgul. Şentop parti içi siyaseti yaparken siyasetin gerçeklerini ıskalamış durumunda. Biz Mustafa Şentop’a bunu usulünce sorduğumuzda, defalarca Meclis’te dile getirdiğimizde, makul açıklamayı kamuoyuyla paylaşsaydı, salı günü o duyduklarını işitmezdi. Bir siyasi tartışmada Genel Başkan’ımız kimi nasıl konuşturacağını çok iyi bilir. Salı günü Şentop’un sinir ucuna dokunulmuştur. Çarşamba bir açıklama, bugün bir açıklama yapılmıştır. Genel Başkan’ımıza ettiği hakaretlerin karşılığını misliyle görmüştür. ‘Süleyman Soylu bunu açıklamalıdır’ diyorsa doğru noktaya gelmiştir.”



