CHP'li Özel'den 'TTB kapatılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: "Baltayı taşa vurunca bir telaş başladı"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin 'TTB doktorları temsil etmiyor' sözlerine tepki gösterdi. Özel, "Bahçeli, baltayı taşa vurunca bir telaş yeni bir tezvirat başladı" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef almıştı. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" demişti. Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından birçok siyasetçi, STK ve yurttaştan tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin "TTB doktorları temsil etmiyor" sözlerine tepki gösterdi.
Özel, sosyal medyadan şunları söyledi:
"Bahçeli, baltayı taşa vurunca bir telaş yeni bir tezvirat başladı. Neymiş, TTB doktorları temsil etmiyormuş. Doktorları; yüksek katılımla ve gizli oyla seçtikleri Tabip Odaları ve TTB temsil etmeyecek de kim edecek! TTB'ye saldırmak hekime ve sağlık emekçisine saldırmaktır."
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