CHP'li Özgür Özel: "İttifak ortaklarımızla bir seyri değiştirme umudundayız"

09 Nisan 2021 Cuma, 15:49

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar’da İl Başkanı Yalçın Görgöz ile birlikte dün vatandaşla buluştu. Özel, şöyle konuştu:

DOLAR MİLYARDERLERİ YÜZDE 40 ZENGİNLEŞTİ

Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan ve damadı yönetmiyor olsaydı, 128 milyar dolarımız iş bilmezlikten, yandaşlıktan tükenmeseydi 128 milyar doları vatandaşa harcayabilseydik çok başka bir ülkede olurduk. Ben bu parayı vatandaşa dağıtacağım dersen hane başına 45 bin TL düşüyor, kişi başı 12.500 TL düşüyor.

Damat Bey, ‘doları tutacağım’ dedi diye bu parayı tükettiler. Bu parayı çarçur ettiler. Türkiye’nin dolar milyarderleri geçen seneyi yüzde 40 zenginleşerek kapatmış. Kriz sana var, yokluk sana var, açlık sana var, işsizlik sana var. Ne kadar zorluk varsa sana, çil çil dolarlar yandaşlara.

Siz bu güçlüklerle yaşarken; Passat’a binen İletişim Başkanı’nın makam arabasını Mercedes’e çevirmişler. Bir maaş alması lazım herkesin, o maaşı bile alamayanlar var, emeklilikte yaşa takılanlar var ama Fahrettin Altun’un evine 5 maaş giriyor.

CHP HER AİLE EN AZ 2 BİN 500 DESTEK SİGORTASI VERMEK İSTİYOR

Atatürk’ün partisi yeniden işsizliği, yeniden yoksulluğu bitirmek istiyor. Her aileye en az 2 bin 500 TL aile destekleri sigortası vermek istiyor kimsenin çocuğu yatağa aç girmesin diye. Yoksulluğu yok etmek için Atatürk’ün partisi yollara düştü. Baba evine bekliyoruz herkesi. Milletin efendisi olan köylüden, kafası bozulduğunda “al ananı da git” diye kovduğu köylüye geldik. Keyfi yerinde çiftçiden, köylüden, veresiye defteri kabarık, borçlu, borcunu ödemek için traktörünü satan köylüye döndük.

İTTİFAK ORTAKLARIMIZLA BİR SEYRİ DEĞİŞTİRMENİN UMUDUNDAYIZ

İttifak ortaklarımızla birlikte bir seyri değiştirmenin umudundayız. Gençlerimizin yüzde 75’i yurtdışına gitmek istiyor. İşçilerimiz asgari ücretten dünyadaki en yüksek vergiyi ödüyorlar, sendikaları yok. Esnafımız ciddi sıkıntılar çekiyor ama seslerini duyan yok. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesine 4 yıldır zam yapmıyorlar.

Emekliye para bulamıyorlar ama kendi maaşlarına yüzde 30 zam yaptılar. Kim sesini yükseltiyorsa ona ‘sen darbecisin, sen teröristsin’ diyen ve iktidarını böyle sürdürmek isteyenler var. Biz 7 milyon gencin, tüm toplum kesimlerinin umudu olabilirsek, bambaşka bir süreç başlayacak.

Cumhuriyetin şanlı şerefli ordusuna FETÖ’yle kumpas kurdurtup, vatansever subayları içeri attılar. Sonra özür diledikleri o amiraller Montrö’nün önemini hatırlatınca, kafasında sarık olan bir amiralin yakışmadığını söyleyince amiralleri tekrar aldılar, Ankara’da zulmediyorlar. Darbeden korkuyorsan amiralin emeklisinden değil sarıklısından kork. Darbeyi onlar yapıyor”