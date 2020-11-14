CHP'li Özkoç'tan AKP'ye F1 pisti tepkisi: "18 yılda yol yapmayı bile öğrenemeyen bir iktidar"

14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:23

9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 yarış takvimine giren İstanbul Park'ta sıralama turları bugün yapıldı. Pilotların zeminin çok kaygan olduğundan şikateçi olduğu yarışta süpriz isimler birinci oldu. Pistin yeni asfatlanmış olmasına ve niteliksiz bir asfalt olmasına bir tepki de CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Ökoç'tan geldi.

Özkoç, "'Adamlar yol yaptı' propagandasının yalan olduğunu bugün bir kez daha gördük. 18 yılda yol yapmayı bile öğrenemeyen bir iktidar, yaptıkları pist F1 araçlarını dışarı atıyor. Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.

HAMİLTON'DAN SERT ELEŞTİRİ

2019 yılı da dahil altı F1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söyledi.Eskiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtti.

Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuştu.