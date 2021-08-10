CHP Sözcüsü Öztrak'tan yeni 'Mehmet Şimşek' açıklaması
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski bakan Mehmet Şimşek’in, 'Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili "Bizim gündemimizde şu anda bu yok" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Çorlu ve Ergene ilçe başkanlıklarının düzenlediği 'Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, eski bakan Mehmet Şimşek’in 'Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlattı.
"SARAY'DA YAZILMIŞ, YANDAŞLARA VERİLMİŞ"
Öztrak, “Bizim şu andaki amacımız, sandığın bir an önce milletin önüne gelmesidir. Sandık milletin önüne gelince hep birlikte ittifakımız çerçevesinde belirlenecek olan konulardır. Bunu genel başkanımız açık seçik ifade etmiştir. Genel başkanımızın sözleri son derece nettir. Genel başkanımız, ‘Millet İttifakı karar verir, beni aday yaparsa ben bu işte varım’ demiştir. 'Millet İttifakı'nın seçim sürecine giderken alacağı karar önemli ama bu bugünün konusu değildir. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Dün ben basın toplantısı yapıyorum, bir gece önce bir yandaş kanalda tartışırlarken yine yandaş bir gazeteci demiş ki ‘Efendim Mehmet Şimşek’i aday gösterecekler’ diye. Ertesi gün yandaş kanalların neredeyse tamamı bu senaryo üzerinden hareket etti. Bu saraydan yazılıp yandaşların eline verilmiş olan bir senaryo. Biz de diyoruz ki bizim gündemimizde şu anda bu yok, kendiniz pişirin kendiniz yiyin” diye konuştu.
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