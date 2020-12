CHP'li Öztunç: 'AKP ve MHP'nin kulakları duymuyor'

05 Aralık 2020 Cumartesi, 15:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin filtresiz çalışmasına ilişkin kanun teklifini veto ettiğini anımsatarak, Veto edildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı ‘halktan yana olurum, ranttan yana olmam’ demişti ama Cumhurbaşkanı'nın halktan yana olması 6 ay sürdü. 6 ay sonra santral tekrar çalışmaya başladı ve bu görüntüler neredeyse her gün, her an Afşin, Elbistan’da yaşanıyor” dedi.

“DEFALARCA SÖYLEDİK, AKP VE ORTAĞI MHP’NİN KULAKLARI DUYMUYOR”

Afşin ve Elbistan’da insanların üzerine kül yağdığını, santralin bacasında filtre olmadığı için zehir saçıldığını vurgulayan Öztunç, “Defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Elbistan’da, Afşin’de, televizyonlarda, Meclis Genel Kurulu’nda söyledik ama maalesef kulakları var duymuyor AKP ve ortağı MHP’nin. Belki gözleri görür diye bu görüntüleri paylaşıyoruz. Kulağınız duymuyor, gözleriniz görsün” dedi.

“İNSANLARIN KANSER OLMASINA, YAŞAMINI YİTİRMESİNE SEBEP OLMAYIN”

Bölge halkının kirlenen havadan dolayı isyan ettiğini dile getiren CHP’li Öztunç, “Elbistan ve Afşin’de insanların başından aşağıya kül yağıyor, zehir saçılıyor. Yazıktır, günahtır. Burada yüzbinlerce insanın yaşamını yitirmesine, kanser olmasına lütfen artık sebep olmayın diyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“SANTRAL ÇALIŞMASIN DEMİYORUZ, FİLTRE TAKILMASINI İSTİYORUZ”

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin çalışmasına karşı olmadıklarının altını çizen Öztunç, “Çalışmasına kimse karşı çıkmıyor. Burada çalışan insanların ekmeğini kazanmasına karşı çıkmıyoruz. Fakat buranın filtreli çalışması gerekiyor. Filtrenin bir an önce takılmasını istedik, söyledik ama hala buraya filtre takılamadı. Yıllardır bir filtre mücadelesi veriliyor ama kulakları duymuyor, gözleri de gerçekten görmüyor” diyerek tepki gösterdi.