CHP’li Polat: Ticaret Bakanlığı’nda ihaleler adrese teslim mi?

07 Eylül 2021 Salı, 13:32

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük ve Gümrük Muhafaza Personelleri için yaptığı kıyafet ihalelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren Polat, kıyafet alımı ihalelerinde kamu zararını ve ihaleleri alan firmalar ile kurum yöneticileri arasında akrabalık veya iş ilişkisi olarak herhangi bir bağlantı olup olmadığını sordu.

İHALELER HANGİ USULLE YAPILMIŞTIR?

İhalelerde herhangi bir kamu zarar yaşanıp yaşanmadığını soran CHP’li Polat, “Küreselleşen dünyada ticaretin şeffaflık ilkesi ön plana çıkarken, AKP iktidarı döneminde Türkiye’deki ihaleleri düşününce birçok ihalenin adrese teslim olarak özellikle iktidar yandaşları firmalara verildiğini biliyoruz. Bize gelen duyum ve ihbarlara göre Cenap Aşçı, Bülent Tüfenkci dönemlerinin de özellikle incelenmesi gerektiği görülüyor. Hatta eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyatla dezenfektan satmasıyla bu alanda ulaşılması zor bir ‘utanmazlık’ çığırı açılmıştı. Pekcan’ın ardından bakanlığın yaptığı ihaleler incelenmelidir. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının siyasallaşmasının ardından yaşanan çürüme, başta şeffaflık olmak üzere birçok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Özellikle ihalelerde kurum yöneticileri ile ihaleyi alan firmalar arasında akrabalık, ticaret ve partizanlık ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunmakta. İhalelerin hangi usulle yapıldığı ve herhangi bir kamu zararına neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Bakanlığın bu konuda şeffaf ve titiz bir çalışma yapmasına ihtiyaç var. Olası ihalelerin kimler arasında yapıldığı, kamu zararı ve ceza uygulamaları var mıdır? Makbuzlar kontrol edilmelidir. Biz konuyu Meclis gündemine taşımaya ve gerçeklerin ortaya çıkması için ısrarla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

CHP’li Polat’ın Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yanıtlanması üzerine sorduğu sorular şöyle:

1) Bakanlığınızca 2015-2021 yılları arasında Gümrük ve Gümrük Muhafaza Personelleri için yılları ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç kere kıyafet alımı yapılmıştır?

2) Kıyafet alım ihaleleri hangi usulle yapılmıştır?

3) 2015-2021 yılları arasında iptal edilen kıyafet alımı ihalesi sayısı kaçtır?

4) İptal üzerine yapılan yeni ihalede, ilk ihaleye göre daha yüksek teklif verilen ihale sayısı kaçtır?

5) Kıyafet alımı ile ilgili yapılan ihalelerde kamu zararı tespit edilmiş midir?

6) İhaleleri alan firmalar içerisinde yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen firma sayısı kaçtır? Bu firmalar hakkında Bakanlığınızca ne gibi işlemler yapılmıştır?

7) İhaleleri alan firmalar ile kurum yöneticileri arasında akrabalık veya iş ilişkisi olarak herhangi bir bağlantı tespit edilmiş midir?

8) Gümrük ve Gümrük Muhafaza Personelleri için kıyafet alımı ihaleleri neticesinde Bakanlığa mal teslimi ne şekilde yapılmaktadır?

9) Kargo ile yapılan mal teslimlerinde Bakanlıkça kargo makbuzları eksizsiz olarak saklanmakta mıdır?

10) Mal teslimatı yapan kamyonların Bakanlıkça kaydı tutulmakta mıdır?

11) Mal teslimatı sırasında Bakanlıkça kamera kaydı alınmakta mıdır? Alınıyorsa bu kayıtlar ne kadar süre saklanmaktadır?