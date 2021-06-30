CHP'li Sarıbal'dan FETÖ iddiaları: Yöneticiler kooperatifi zarar ettiriyor, AKP'liler kulis yapıyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:09

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ilgili FETÖ iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2010 yılında FETÖ mensubu olduğu iddia edilen kişilerce dönemin kooperatif yöneticilerinin görevden uzaklaştırıldığını ve yerine FETÖ mensubu olduğu iddia edilen hakim tarafından kayyum atandığını aktaran Sarıbal, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine kayyum atayan hakim ve soruşturmaları yürüten savcılar görevden uzaklaştırıldı. FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Ancak atadıkları kayyumlar görevine devam etti” dedi.

80 bin üyeli Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi bünyesinde 3 şeker fabrikası ile birlikte çok sayıda şirket bulundurduğunu, bölge çiftçisinin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Sarıbal, kooperatif üzerinde uzun zamandır bir “FETÖ” izi olduğuna ilişkin iddialar bulunduğunu ama bu iddiaların açıklığa bir türlü kavuşmadığını anlattı.

KOOPERATİF BORÇ BATAĞINDA, HÜKÜMET GÖZ YUMUYOR

Sarıbal, şunları söyledi:

“2010 yılında Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yöneticilerini görevden alan hakim, savcı ve kamu yöneticileri 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra, FETÖ üyeliğinden haklarında soruşturma açılıp tutuklandı. Ancak onların kayyum olarak atadığı kişiler görevlerine devam etti. Şu anda bu yöneticiler hakkında da soruşturma açılmış durumda ancak görevlerini sürdürüyorlar. Üstelik kooperatif her yıl biraz daha zarar ediyor. Şu anda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 3,5 milyar lira borcu olduğu belirtiliyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Amasya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinin çiftçilerine hizmet veren devasa bir kuruluş. Ama FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden mevcut hükümet, bu gelişmeler hakkında hiçbir şey yapmıyor. Kooperatifin zarar etmesine göz yumuyor. Bu arada FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ve yargılama yapılan bazı yöneticiler AKP’li bazı yöneticilerle bir araya gelip, yakında yapılacak olan Genel Kurul için kulis çalışması yapıyor. Bu nasıl iştir?”

KİRAZ ÜRETİCİSİ PERİŞAN

Sarıbal, basın toplantısında Afyonkarahisar’daki kiraz üreticilerinin yaşadığı sorunları da aktardı. Afyonkarahisar ilimizin Çay ilçesine bağlı Derensinek köyü, Eber köyü ve bölgede kiraz yetiştiriciliği yapan üreticilerini ve kiraz alım yerlerini ziyaret ettiğini belirten Sarıbal, üreticilerin bu yıl yağışlardan kaynaklı kirazda yaşanan ‘çatlama’dan kaynaklı ciddi ürün kaybı yaşadığını aktardı.

Ülkede geçen yıl 725 bin ton kiraz üretimi gerçeklemiş ve bu üretimin %6’sı olan 41 bin tonu Afyonkarahisar ilimizde gerçekleştiğini belirten Sarıbal, “Afyonkarahisar’daki kiraz üretiminin %67’si (28 bin ton) Sultandağı ilçesi, %24’ü (10 bin ton) Çay ilçesinde gerçekleşmektedir. Ülkemiz dünya kiraz üretiminde birinci olup, geçen yıl 87 bin ton kiraz ihracatı karşılığında 224 milyon dolar döviz geliri elde etmiştir” dedi. Üreticilerin bu yıl yaşanan ‘çatlama’ olayı nedeniyle kirazda %40 oranında fire meydana geldiğini ifade ettiğini belirten Sarıbal, “Üreticiler, hasadın ardından ikinci bir işlem olarak bu çatlayan kirazları ayıklamaktadırlar. Bu durum toplama maliyetini artırmaktadır. Bugün alıcılarının tekelleştiği ihracatlık kirazda, fiyatlar 13 ila 15 lira arasında ancak hasat devam ettikçe fiyatların 10 liranın altına düşeceği tahmin edilmektedir” diye konuştu.

Üreticilerin primlerin yüksekliğinden dolayı TARSİM sigortası yaptıramadığını vurgulayan Sarıbal, “Kiraz üreticileri çatlamadan kaynaklı gördükleri zararın şu anda geçerli olan alım fiyatları ile kapanmayacağını belirterek, devletten nakdi yardım beklemektedirler. Kiraz üreticileri yüksek olan sigorta maliyetlerinin de düşürülmesini, bunun için primlerin ödenebilir noktaya çekilmesini veya devletin prim için kendilerine katkıda bulunmasını talep etmektedirler” görüşünü dile getirdi.



