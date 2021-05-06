CHP'li vekilden 'Selçuk' çıkışı: AKP'liler 3-5 maaş almadan rahat edemiyor

06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:10

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kardemir'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasını eleştirdi.

"ANLAŞILAN AKP'LİLER 3-5 MAAŞ ALMADAN RAHAT EDEMİYOR"

AKP'lilerin farklı görevlerle birden fazla maaş almalarını eleştiren CHP'li Bülbül, şunları söyledi: Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Anlaşılan AKP'liler 3-5 maaş almadan rahat edemiyor. Sayın Zehra Zümrüt, KARDEMİR A.Ş yönetim kurulu üyesi olarak 2021 yılında huzur hakkı aylık maaşı 39.423 TL alacak. Diğer taraftan yine görevden alınan eski ticaret bakanı sayın Ruhsar Pekcan'ın yeni görevini merakla bekliyoruz.

KARDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.