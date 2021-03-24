Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a göre İstanbul Sözleşmesi 'fazlaca' tartışıldı: "Şiddetin alkol, bağımlılık gibi birçok nedeni var"

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:35

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almasına ilişkin konuştu.

"Metinlerin toplumla buluştuktan sonra anlaşılmasının farklılaşabileceğini, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nde de benzer bir sürecin yaşandığını" belirten Selçuk, "Bir taraf bu metni şiddetle mücadelede yegane araç olarak görürken bir taraf da bunun toplumsal dokuda birtakım değişimlere sebep olduğunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla gelinen noktada bu, toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de geldiğimiz noktada hem birincil hem de ikincil mevzuatımızda kadınlarımızı korumak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için gerekli bütün araçlarımız mevcut. Bu noktada kesinlikle bir geriye gidiş, ödün verme, sapma söz konusu değil." diyen Selçuk "Bugün cinayete kurban giden her kadınımız, bizim için çok acı ve biz bununla mücadele etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FAZLA TARTIŞTIK"

"Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları konuşamaz, tartışamaz duruma geliyoruz." diyen Selçuk, "Şiddetle mücadele edebilmemiz için şiddet haberlerinin yansıtılması noktasında medyaya birçok görev düşmekte. Şiddetin alkol, bağımlılık gibi birçok nedeni var. Akademisyenlerimize şiddetin gerçek kök nedenlerini araştırmak noktasında büyük görevler düşüyor. Fakat biz bunu sadece bir metin üzerinde tartıştığımız zaman şiddetin gerçek sebeplerini konuşamamış oluyoruz" diye konuştu.