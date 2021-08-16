CHP'li Sümer: "İktidarın Sudan sevdası"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:34

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Sudan’dan yeniden tarım arazisi kiralanması konusuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Orhan Sümer, “Kendi çiftçimiz ölüyor, bu ne Sudan sevdasıdır” dedi..

Sümer açıklamasının devamında, “İktidarın Sudan sevdası bitmiyor. Sudan topraklarında yetişip de Türkiye’de yetişmeyen hiçbir şey yok. Tarım sektörünün kan ağladığı çiftçilerimizin borçları yüzünden traktörünü, ahırındaki hayvanını sattığı bir dönemde Sudan’dan tarım arazisi kiraladık demek kendi çiftçisine ne halin varsa gör demektir. Yazık, günahtır. Çiftçi mazot parası bulamadığı için tarlasını süremiyor. Bir destek verilecek, tarımda pilot projeler uygulanacaksa bunun yeri Sudan Değil Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

TARIMDA "SUDAN BATAKLIĞI"

“AKP Hükümeti, her dönem Sudan’a özel ilgi gösteriyor." diyen Orhan Sümer, "Özellikle tarım konusunda bu ülkeyle işbirliği için çalışmalar yıllardır sürdürülüyor. Türkiye’nin Sudan’da arazi kiralama girişimi 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde başladı. Sudan’da 99 yıllığına 780 bin 500 hektar tarım arazisi kiralandı. Bu arazilerde hem devlet hem özel sektör tarımsal üretim yapacak diye duyuruldu. Defalarca sorduk 'Sudan’da ne ürettiniz? Nereye sattınız? Ne kadar yatırım yaptınız?' diye. “İktidar değişikliği oldu, darbe girişimi oldu, Sudan’da ticari ilişkilerin yürümesi için sağlıklı ortam yoktu, bir şey yapamadık cevapları aldık. Bu durumlar halen sağlıklı bir sonuca kavuşmamışken Sudan’da yine arazi kiralamak bile bile bataklığa saplanmaktır” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR BİR TEK KENDİ VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMIYOR

Sümer sözlerine şöyle son verdi:

“İktidar en başta yapması gerekeni ne yazık ki yapmıyor. Somali’ye yardım gönderirken kendi vatandaşını unutuyor. Sudan’da tarım arazisi kiralarken kendi çiftçisinin durumunu görmezden geliyor. Yangınlarda uçaklar kullanılmaz durumda açıklaması yaparken Yunanistan’daki yangınlara uçak gönderebileceğini söylüyor. Millet artık kendi derdini kendisi çözmeye alıştı. Bu iktidar miyadını doldurmuştur."