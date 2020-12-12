CHP'li Tanal, asgari ücret ile çalışan kişi sayısını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) araştırmasına dikkat çekerek, "Asgari ücret seviyesinde, asgari ücretin altında ve biraz üstünde çalışan kişilerin sayısı 10 milyonu buluyor" dedi.
CHP'li Mahmut Tanal, yıl sonuna gelinmesi ile birlikte başlayan asgari ücret tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret toplumu haline dönüştüğümüze yönelik yapılan DİSK araştırmasına dikkat çeken Tanal, "Asgari ücretli çalışan oranında Avrupa birincisiyiz! Asgari ücret seviyesinde, asgari ücretin altında ve biraz üstünde çalışan kişilerin sayısı 10 milyonu buluyor" dedi.
CHP'li Tanal son olarak, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranının ve dövizin artışının da göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.
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