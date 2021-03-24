CHP'li Tanal sordu: Suudi Kralı Selman’a verilen Devlet Nişanı geri alınacak mı

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:39

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Türkiye dostu” olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e verdiği Devlet Nişanı’nı, Suudilerin Türkiye’ye karşı "Saldırganca" bir tavır izlemesinin ardından yeniden Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Suudi Arabistan’ın kralı Selman’dan Devlet Nişanı’nın geri alınıp alınmayacağını sordu.

TÜRK MALLARINA AMBARGO UYGULUYOR

CHP’li Tanal önergesinde, Türkiye’de üretilen ürünlerin Suudi Arabistan pazarına girişinin engellendiğini hatırlatan Tanal, “Uluslararası hukuka aykırı şekilde Türk mallarına yönelik gayri resmi bir ambargo uygulanarak ihracatçılarımız, vatandaşlarımız mağdur edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Tanal “Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında Suudi Arabistan’da faaliyetlerini sürdüren Türk okullarının kapatıldığı” iddiasını içeren haberlerin medyada yer aldığını anımsattı.

Önergede ayrıca Suudi Arabistan devletinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’de ihtilaf yaşadığı Yunanistan’la ortak tatbikat yaptığını aktaran Tanal, tatbikat gerekçesiyle havalanan Suudi Arabistan savaş uçaklarının Girit’te konuşlandırıldığına dikkat çekti.

ERDOĞAN “DOSTANE İLİŞKİLER” VURGUSUYLA NİŞANI TAKDİM ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür” şeklindeki açıklamasına yer verilen önergede, şunlar kaydedildi:

"Bugün Suudi yönetimine sitem eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında ‘Türkiye ile dostane ilişkiler geliştirdiği, bölge barışına katkı sağladığı’ gerekçesiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı taktim etmiştir.”

Önergesinde, Türkiye’ye dostça davranmayan, hasmane sayılabilecek bir tutum içerisine giren Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Devlet Nişanı’nın geri alınıp alınmayacağı sorusunu yönelten Tanal, şayet Devlet Nişanı geri alınmayacaksa bu yöndeki kararın gerekçesini sordu.

Tanal, diğer sorularını şöyle sıraladı:

- Türk milletinin hassasiyetlerini önemsemeyen Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'den Türkiye’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nın geri alınmasına ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Şayet yürütülmekte ise çalışmalar hangi aşamadadır?

- Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e Erdoğan tarafından Devlet Nişanı’nın takdim edilmesinin yanlış bir karar olduğu yönünde herhangi fikir birliğine varılmış mıdır?

- Suudi Arabistan’la yaşanan sorunlarla ilgili söz konusu devletin yetkilileriyle herhangi bir temas kurulmuş mudur?

- Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik ambargosuna karşı izlenecek yol haritası belirlenmiş midir?