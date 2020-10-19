CHP’li Tanal’dan çağrı: Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM binaları içindeki dev ekranlı televizyonların, kimse izlemese bile sesi kısık şekilde sürekli açık olduğunu video çekerek kanıtladı. Bu duruma tepki gösteren Tanal, “Yazıktır, israftır. Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM binaları içindeki dev ekranlı televizyonların sürekli açık tutulmasına tepki gösterdi. Tanal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, TBMM Halkla İlişkiler Binası’ndaki bir katı gezerek sesi kısık bir şekilde tüm televizyonların açık olduğunu kayıt altına aldı. Tanal, "Çocuklar uzaktan eğitim ile ilgili televizyon bulamıyorlar ama TBMM’deki bu israfı görüyorsunuz” dedi.
Tanal, “Meclis’te katlarda onlarca dev ekran televizyon, sesi kısık vaziyette sürekli açık tutuluyor. İzleyen yok. Aynı görüntüler tekrarlanıp duruyor. Yazıktır, israftır. Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik