CHP’li Tanal’dan çağrı: Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM binaları içindeki dev ekranlı televizyonların, kimse izlemese bile sesi kısık şekilde sürekli açık olduğunu video çekerek kanıtladı. Bu duruma tepki gösteren Tanal, “Yazıktır, israftır. Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” dedi.

ANKA
19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:31
CHP’li Tanal’dan çağrı: Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM binaları içindeki dev ekranlı televizyonların sürekli açık tutulmasına tepki gösterdi. Tanal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, TBMM Halkla İlişkiler Binası’ndaki bir katı gezerek sesi kısık bir şekilde tüm televizyonların açık olduğunu kayıt altına aldı. Tanal, "Çocuklar uzaktan eğitim ile ilgili televizyon bulamıyorlar ama TBMM’deki bu israfı görüyorsunuz” dedi.

Tanal, “Meclis’te katlarda onlarca dev ekran televizyon, sesi kısık vaziyette sürekli açık tutuluyor. İzleyen yok. Aynı görüntüler tekrarlanıp duruyor. Yazıktır, israftır. Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı.


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