CHP’li Taşcıer, AKP’nin 2 yıl önce verdiği seçim sözleriyle bugünü karşılaştırdı

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde “Yaparsa yine AKP yapar” sloganıyla açıkladığı seçim vaatlerinden ekonomiden eğitime, istihdamdan şeffaflığa kadar her alanda tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, seçimin 2. yıldönümünde AKP’nin vaatleri ile gelinen aşamayı karşılaştırdı. Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda geriye gittiğini belirten Taşcıer; AKP’nin söyledikleri ile yaptıkları arasında dev çelişkiler bulunduğuna dikkat çekti. CHP’li Taşcıer, bu çelişkileri “AK Parti’nin Gerçekleşmeyen Sözleri” başlığı altında raporlaştırdı.

Raporda özetle şunlar yer aldı:

1 Güçlü Meclis: 27. dönemin başından bu yana vekillerin atanmış bakanlara yönelttiği 12 bin 771 soru önergesi yanıtlanmadı.

2 Atamalarda liyakat: Kamu bankalarına yapılan son atamalar liyakat yerine hükümete sadakat ilkesine göre hareket edildiğini gösterdi.

3 Yargı bağımsızlığı: Erdoğan’ın talimatıyla rahip Brunson’un bırakılması yargının siyasal iktidarın güdümünde olduğunu gösterdi.

4 Cemevine statü: AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi önergesine karşı oy kullandı.

5 Yasaklarla mücadele: Türkiye uluslararası raporlarda özgür olmayan ülkeler kategorisine girdi. Özellikle koronavirüs salgını boyunca halka hizmet etmek isteyen CHP’li belediyelere yönelik yasaklamalar toplumda tepki çekti.

6 Şeffaflık: Yap-işlet-devret modeliyle yapılan havalimanı, köprü ve hastanelerin maliyeti ve garantileri kamuoyundan gizlendi. Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi yasal süresine karşın geciktirildi. Bu süreç içerisinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı endekste Türkiye 180 ülke arasında 13 basamak düşerek 91. sıraya geriledi.

7 Cinsel istismara yaptırım: AKP çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımlarını artırmakla ilgili herhangi bir adım atmak yerine, tam aksine kız çocuklarına istismarda bulunan kişilere af getirme çabası içerisinde oldu.

8 Gençlere istihdam: Genç işsizlik oranı yüzde 19,4’ten yüzde 25’e dayandı.

9 Eğitim: Öğretmenlik meslek yasasının çıkarılmasıyla ilgili tek bir adım atılmadı. İkili eğitim sisteminin sona erdirileceği vaadi gerçekleşmedi. Kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 100 olacağı vaadi yerine gelmedi. 2013-2014 öğretim yılında yüzde 99,5 olan oran yüzde 91 seviyesine geriledi.

10 Kamuda kadın yönetici: Kabinede 2 kadın bakan bulunurken, 81 ilde yalnızca 2 kadın vali görev yapıyor. İl milli eğitim müdürlüklerinde kadın yönetici sayısı yüzde 2, ilçe müdürlüklerinde ise yüzde 1,3 oranında bulunuyor.

11 Yoksullukla mücadele: TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 11 milyon insanın yıllık geliri 7 bin TL’nin altında. Başka bir deyişle 11 milyon insanın günlük harcama düzeyi 2,8 dolar düzeyinde.