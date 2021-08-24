CHP'li Toprak: Erdoğan IMF parasıyla övündü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir" yönündeki açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'tan yanıt geldi.
Erdoğan AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir" dedi.
Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamalarına CHP'li Erdoğan Toprak'tan tepki geldi. Toprak, Erdoğan'ın, "Dün MB kasasına giren 6,3 milyar dolar IMF parasıyla rezerv yükseldi" şeklinde övündüğünü ifade eti.
Toprak'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"MB rezervlerinin 115 milyar dolara çıkacağını söyleyen Erdoğan, üye ülkelere hibe dolar gönderen IMF’ye teşekkürü unuttu! Dün MB kasasına giren 6,3 milyar dolar IMF parasıyla rezerv yükseldi diye övünen iktidar, hani Türkiye’yi ‘IMF’ye borç verecek’ duruma getirmişti?"
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