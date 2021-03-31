CHP’li Torun, belediyelerin iki yılını değerlendirdi

31 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Seyit Torun, “Millet ekmeğe muhtaçken CHP’li belediyelerin vatandaşı kandıran çılgın projelere ayıracak bir kuruşu yoktur” diyen Torun, “Halkın parası çılgın projelere, bir avuç azınlığa değil, öncelikli sorunlara harcandı. Önümüzdeki 3 yılda sosyal yardımlar artacak, üretici ve çiftçiye destek sürecek, ulaşım sorunları çözülecek, deprem ve susuzluğa karşı önlemler alınacak” dedi.

CHP’li Torun, yerel seçimlerde elde edilen başarının yalnızca CHP ya da Millet İttifakı’nın değil, iktidarın köşeye sıkıştırdığı halkın kazanımı olduğunu belirterek “Yerel seçimlerde milletimiz, siyasi iktidarın baskıcı ve rantçı politikalarına, ilk kez ‘yeter’ demiştir. Milletimiz, ‘Bu iktidara mahkûm değiliz’ diye haykırmış; kutuplaşmayı, baskıyı, korkuyu yenmiştir” diye konuştu.

‘11.3 MİLYON VATANDAŞA YARDIM’

Torun, belediye başkanlarının, merkezi yönetimin tüm engellerini teker teker aşarak, vatandaşın güvenini boşa çıkarmadığını kaydederek “Milletimiz de kendi belediye başkanlarını iktidarın ayak oyunlarına yedirmedi. Belediyelerimizin performanslarını ölçerken görüyoruz ki vatandaşlarımızın memnuniyet oranları, yerel seçimlerdeki oy oranlarının da üstüne çıkmaya başladı. Belediyelerimiz pandemi sürecinde iktidarın yapamadığını yaptı. Son verilere göre 9 milyon 600 bin vatandaşa ayni, 1 milyon 700 bin vatandaşa nakdi yardım yapıldı. 42 milyon 500 bin öğün yemek, 78 milyondan fazla maske ve dezenfektan dağıtıldı. Borcu olmasına rağmen 1 milyon 200 bin abonenin suyu kesilmedi” dedi.

‘HARCAMA, ÖNCELİKLİ SORUNLARA’

İktidarın bağış kampanyalarına el koymasına karşın belediyelerin yılmadığını belirten Torun, “Askıda Fatura ile şu anda toplam 483 bin 189 adet fatura ödendi. Ödenen faturaların toplam bedeli ise yaklaşık 48 milyon lira. ‘CHP belediyeleri kazanırsa sosyal yardımları kesecek’ dediler, belediyelerimiz yardımları iki katına çıkardı. AK Parti ve MHP’den devraldığımız beş büyükşehirde 2018 yılında 496 milyon 724 bin TL olan yardımlar, 2020’de 959 milyon 527 bin TL’ye yükseldi. Eğer vatandaşlarımız, pandemi sürecinde bir parça rahat nefes aldıysa bu da belediyelerimizin sayesindedir. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç edilmişken, belediyelerimizin vatandaşı kandıran çılgın projelere ayıracak bir kuruşu yok. Halkın parası çılgın projelere değil, vatandaşların öncelikli sorunları için harcandı. Belediyenin kaynakları bir avuç azınlığa değil, ihtiyacı olan tüm kesimlere ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

‘İSRAFTAN UZAK DURULDU’

Torun, milletin iki yılda belediyelerde, bir dinozor parkına 750 milyon dolar harcanmasını değil, yerli üreticiye verilen destekleri, internet hizmetinin köylere kadar ulaşmasını gördüğünü hatırlatarak “75 milyarlık kanal sevdası değil, deprem tehdidine karşı adım atılması için inat eden yönetim gördü. Lüks araç saltanatını değil, israftan uzak duran anlayışı gördü. Canlı yayımlanan ihaleleri ve meclis toplantılarını gördü. 2 bin 825 liralık sefalet ücretini değil, en az 3 bin 100 liralık asgari ücreti gördü” değerlendirmesinde bulundu.

