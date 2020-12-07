CHP'li Torun: Kısa sürede açıklayacağız

07 Aralık 2020 Pazartesi, 14:49

CHP’nin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında ilk olarak, dünyadaki farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelenerek bir rapor hazırlandı.

Farklı ülkelerin belediye sayıları, yetkileri ve finansal durumları Türkiye ile karşılaştırılan raporda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, yerel yönetim uzmanları ile eski ve yeni belediye başkanların görüşleri alınacak.

"VATANDAŞA EN YAKIN HİZMET KURUMLARIDIR"

İlk olarak, 5 Aralık’ta Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Torun, şunları söyledi:

“Yerel yönetimler vatandaşa en yakın, demokratik hizmet kurumlarıdır. Halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımına olanak sağlayan yerel yönetimler, demokrasimizin vazgeçilemez, yeri doldurulamaz unsurlarıdır.

Devletin vatandaşa en yakın eli olan yerel yönetimlerin, yetki ve finansal kaynak açısından güçlendirilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi anlamına gelecektir. Türkiye, yönetim yetkilerinin dar bir grubun elinde toplandığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tahrip edildiği, TBMM’nin etkisinin ortadan kaldırıldığı bir otoriterleşme sürecinden geçiyor.

'İKTİDAR YANLI VE PARTİZAN BİR ANLAYIŞLAR HAREKET EDİYOR'

18 yılın sonunda ülkeyi bir sorunlar yumağına çeviren iktidar, demokrasinin ve halka hizmetin en önemli unsurlarından biri olan yerel yönetimlerin de alanını daraltıyor. Bunu yaparken de maalesef yanlı ve partizan bir anlayışla hareket ediyor, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek adımlar atıyor.

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde yeni bir merkez-yerel dengesi kuracağımızın sözünü verdik. Bu sözün gereği olarak, siyasete yeni bir soluk getirecek politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp, kamuoyuna açıklayacağız.”

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Çalıştaya katılan uzmanlar da vatandaşların dayanışmasına imkân sağlayan ve yerel kalkınmayı destekleyen bir belediyecilik anlayışının altını çizerek, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.