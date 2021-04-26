CHP'li vekillerden tam kapanma kararına 'destek' tepkisi
CHP'li vekiller, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3 haftalık tam kapanma kararına 'halka destek sağlanmaması' üzerinden tepki gösterdi.
"HERKES SİZLER GİBİ BEŞ YERDEN MAAŞ ALMIYOR EFENDİLER"
Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek?— Yunus Emre (@yunusemrechp) April 26, 2021
Esnafmız kirasını, vergisini, BAĞKUR primini nasıl, neyle ödeyecek?
Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler!
"TEK BİR VATANDAŞ BİLE MAĞDUR EDİLMEMELİDİR"
İşsizler için gerçek önlemler alındı mı?— Süleyman Girgin (@sgirgin48tbmm) April 26, 2021
Esnafın, ihtiyacı olan vatandaşın kirası, faturaları devlet tarafından karşılanacak mı?
Bu süreçte tek bir vatandaş bile mağdur edilmemelidir.
Umarım; tam kapanma önü arkası düşünülerek alınmış bir karardır.#TamKapanma
"TAM KAPANMA EKSİK BİR KARARDIR"
- 18 günlük tam kapanma kararı geç kalınmış olsa da olumlu bir karardır. Fakat aynı zamanda eksik bir karardır. İktidar patates soğana, bir liralık ekmeğe muhtaç ettiği insanları şimdi de tam açlığa terk edemez.
- Ekonomik destek verilmezse günlük yevmiyeli çalışanlar başta olmak üzere kapanma kararından etkilenecek çalışanlar ve işsizler açlığa, işletmeler iflasa sürüklenecektir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemleri almak devletin asli görevidir.
- Vatandaşlarına destek için kaynak bulamayan,ama elektrik şirketlerine desteği acele gündemine alan, maliyeti milyonlarca insanın sırtına yükleyen iktidara,işletmelere kira desteği verilmesi yasa teklifimizin 17 Şubat’tan bu yana komisyonda beklediğini bir kez daha hatırlatıyorum.
- 18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır. #TamKapanma
Pandeminin başından bu yana sosyal ve ekonomik desteğin sağlanacağı bir tam kapanma çağrısında bulunduk. Bilim insanlarının, uzmanların, meslek örgütlerinin ve bizim çağrılarımıza kulak tıkayan iktidar nihayet #TamKapanma kararı aldı.— Ali ŞEKER (@draliseker) April 26, 2021
"AYLARDIR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN EMEKÇİYE DESTEK VERİLMESİ ŞART"
Hiç bir sosyal, ekonomik destek önlemi olmadan #TamKapanma kararı alınmamalıydı. Aylardır evine ekmek götüremeyen emekçiye, küçük esnafa, seyyar satıcılara, müzisyenlere, tüm düzensiz ve günü birlik işlerde çalışanlara destek verilmesi şart.— Kani BEKO (@kanibekochp) April 26, 2021
"NE YİYECEK, NE İÇECEK BU İNSANLAR"
#TamKapanma iyi de, ne yiyecek, ne içecek bu insanlar? Kiralar, faturalar, vergiler ne olacak?— Ahmet Kaya ???? (@AhmetKayaCHP) April 26, 2021
Esnafımıza, günlük kazanarak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza sosyal devletin gereği olan yardımlar yapılacak mı? Devlet babadır, bugünler için vardır ve dertlere çare olmalıdır!
"DALGA GEÇER GİBİ LEBALEP KONGRELER YAPTINIZ"CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Esnafın, emekçinin, sağlıkçının, öğretmenin, gençlerimizin ve 65 yaş üstü büyüklerimizin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi lebalep kongreler yaptınız. Sağlığı siyaset uğruna yok saydınız. Şimdi utanmadan vatandaşı tam açlığa mahkum ediyorsunuz!" sözleriyle tam kapanma kararına rağmen halka destek paketinin açıklanmamasını eleştirdi.
Esnafın, emekçinin, sağlıkçının, öğretmenin, gençlerimizin ve 65 yaş üstü büyüklerimizin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi lebalep kongreler yaptınız.— Tahsin Tarhan (@tahsintarhan) April 26, 2021
Sağlığı siyaset uğruna yok saydınız.
Şimdi utanmadan vatandaşı tam açlığa mahkum ediyorsunuz!#tamkapanma pic.twitter.com/bLLYeLisHu
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