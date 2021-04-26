CHP'li vekillerden tam kapanma kararına 'destek' tepkisi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 22:42

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" açıklamasında bulundu.





Erdoğan'ın 3 haftalık tam kapanma açıklamasının ardından da muhalefet kesiminden 'tam kapanma kararı doğruydu fakat halka neden destek açıklaması gelmedi' eleştirisi geldi. CHP'li vekiller de sosyal medya hesabı üzerinden tam kapanma kararına rağmen 'destek' açıklaması olmamasına tepki gösterdi.

"HERKES SİZLER GİBİ BEŞ YERDEN MAAŞ ALMIYOR EFENDİLER"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Esnafmız kirasını, vergisini, BAĞKUR primini nasıl, neyle ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler!" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek?



Esnafmız kirasını, vergisini, BAĞKUR primini nasıl, neyle ödeyecek?



Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler! — Yunus Emre (@yunusemrechp) April 26, 2021