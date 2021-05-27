CHP'li Yavuzyılmaz, Varlık Fonu görevinden alınan Aydın'ın diğer kurumlardan aldığı maaşları ortaya çıkardı!
Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden alınan Hüseyin Aydın'ın diğer kurumlardan aldığı maaşlar ortaya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden de alınmıştı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Aydın'ın, Türkiye Varlık Fonu dışında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı aylık ücretleri ortaya çıkardı. Buna göre Aydın, Turkcell'den 56.000 TL, Ziraat'ten 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 74.000 TL alıyor!
Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ziraat Katılım Bankası 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağını gösterdi.
Yavuzyılmaz ayrıca Aydın'ın 'çoklu maaş haritasını' da paylaştı.
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın dün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındı.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 27, 2021
Geriye kalan maaşları??
Turkcell YK aylık ücreti: 56.000TL
Ziraat Katılım Bankası YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL
Toplam aylık geliri: 74.000TL
Çoklu maaş haritası?? pic.twitter.com/lLz4F4aTNs
Ayrıca, Ziraat Bankası’nın para ağına bakıldığında ise Hüseyin Aydın ve oğlu Harun Can Aydın’ın adı geçiyor ve Sayıştay raporlarında 555 milyon TL’den bahsediliyordu.
AKP'Lİ BÜROKRATLARIN ÇOKLU MAAŞ SKANDALI BİTMİYOR
CHP'li Yavuzyılmaz, daha önce de Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun ne kadar maaş aldıklarını ifşa etmişti.
Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını, KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ve Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ortaya çıkarmıştı.
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