CHP'li Yavuzyılmaz: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylık kazancı 84 bin 702 TL

07 Nisan 2021 Çarşamba, 23:56

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından bu kez de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın ne kadar maaş aldıklarını ortaya koydu.

CHP'li Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığını ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Metin Kıratlı’nın maaşını açıkladı. Yavuzyılmaz’ın mesajı şöyle:

“Kanunen 'en yüksek Devlet memuru' olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık.

CB İdari İşler Başkanlığından: 22.906TL

Borsa İstanbul YK Üyeliğinden: 24.000TL

YÖK Üyeliğinden: 37.796TL

Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”