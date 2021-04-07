CHP'li Yavuzyılmaz: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylık kazancı 84 bin 702 TL
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamuda en yüksek devlet memuru haline gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığını ortaya çıkardı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından bu kez de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın ne kadar maaş aldıklarını ortaya koydu.
CHP'li Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığını ortaya çıkardı.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Metin Kıratlı’nın maaşını açıkladı. Yavuzyılmaz’ın mesajı şöyle:
“Kanunen 'en yüksek Devlet memuru' olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık.
CB İdari İşler Başkanlığından: 22.906TL
Borsa İstanbul YK Üyeliğinden: 24.000TL
YÖK Üyeliğinden: 37.796TL
Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”
CB İdari İşler Başkanının aynı anda maaş aldığı 3 ayrı kurum?? pic.twitter.com/Pgr2m9SsYF— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 7, 2021
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama