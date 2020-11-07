CHP'li Yavuzyılmaz: İş başı yaptırılan 300 işçiden 270'i AKP'li

07 Kasım 2020 Cumartesi, 16:59

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda bu iddiasını dile getirdi. Yavuzyılmaz, TYP işçi alımlarında yedek listede kura çekilmediği için AKP il ilçe başkanlıklarında hazırlanan listelerden işe alım yapıldığını ve işçilerinin siyasi amaçlara göre belediyelere dağıtıldığını söyledi.

KONTROL ETMİYORLAR, İPTAL EDİLİYOR, YERİNE AKP’LİLER YEDEKTEN GELİYOR

Bu konuyu daha önce soru önergesiyle de gündeme getirdiğini, ancak içeriği boş bir yanıt aldığını belirten Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

TYP kapsamında işe işçi alımları için kura çekiliyor veya liste yöntemi uygulanıyor. ‘Kura çekiyoruz’ diyorsunuz, bunun için de alkış bekliyorsunuz. Kurada bazı vatandaşlarımızın ismi çıktıktan sonra daha önce bir gelir testi yapmadığınız için, TYP'li olup olmayacağı, o şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmediğiniz için, bu vatandaşlarımızın belirli bölümü kuradan çıktıkları hâlde eleniyor. Peki, yerine kim geliyor? Yedek liste geliyor. Peki, bu yedek listede kura çekimi var mı? Hayır, yok. Var mıydı eskiden? Vardı ama ne yaptınız, Genel Müdür onayıyla değiştirdiniz. Yedek liste, AK Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarında hazırlanan listedir. Burada tamamen kul hakkına giriyorsunuz, o nedenle çok büyük bir ayıp yapıyorsunuz. Bu yaptığınız ayıptır, yazıktır, günahtır.

300 İŞÇİNİN 270’İ AKP’LE BELEDİYEYE, CHP’YE SIFIR KONTENJAN

Zonguldak'ta TYP kapsamında 300 işçi işe alınarak belediyelere dağıtıldı. 300 işçinin 270'i AK Partili belediyelere verildi, 10 işçi Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, 20 de işçi özel idare. CHP’li belediyelere, hadi bir de ‘belediyelerde de particilik öne çıkmasın’ diyoruz ama size açıklamak için siyasi parti isimlerini vererek söylüyorum ne kadar kontenjan ayırdınız? 300 işçiden ne kadar? Bir tane kontenjan ayırdınız mı? Yok, sıfır kontenjan.

ALNIMIZDA SAF MI YAZIYOR

Yazılı soru önergesiyle daha önce konuyu gündeme getirdim ama verilen yanıtta, “TYP kontenjanlarının dağılımında illerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik durumları, ihtiyaçları, hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan gelen proje teklifleri ve bölgelere göre değişiklik gösteren güncel iş gücü piyasası göstergeleri bir arada değerlendirilmektedir” denildi. Yani, bizim alnımızda saf mı yazıyor? Biz burada vatandaşımızı, bize oy veren, vermeyen tüm seçmenlerimizi temsil ediyoruz ve TYP kapsamında işe alınan işçilerimiz tüm seçmenlere hizmet götürüyor. O nedenle, torpilin formülünü açıkladım, bunu mutlaka düzeltmelisiniz vicdanınız varsa ve aynı zamanda da bu yalanları soru önergesi yanıtlarına vermekten artık geri durmalısınız.

AKP'Lİ AYDEMİR: NE OLDU BİR YERE Mİ DOKUNDU, HAYIRDIR?

Komisyonun AKP’li Üyesi İbrahim Aydemir, “Kendi belediyeni sorgula; git, bak, kaç tane proje vermiş, var mı projesi? İŞKUR ne diye projesiz şeye versin” diyerek itiraz etmesi üzerine Yavuzyılmaz, “Özür dileyeceğinize yalan söylüyorsunuz” dedi. Bu sırada CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın “300 kişiden 1 kişi CHP’li değil ya” demesi üzerine ise Aydemir, “Ne oldu bir yere mi dokundu? Ne oldu hayırdır” tepkisini vermesi dikkat çekti.