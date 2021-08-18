CHP'li Yavuzyılmaz'ın ifşa ettiği Güler'in bir maaşı giti
Çifte maaş alan AKP'li bürokratları ve siyasileri sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce çift maaş aldığını ortaya çıkardığı AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, şirketteki görevini bıraktığını duyurdu.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 13 Mayıs’ta AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve çifte maaş aldığını ortaya çıkarıp, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler. Turkcell YK Üyeliğinden 05.03.2020 tarihinde ayrılmıştı. Şimdi de, Superonline A.Ş.’nin (Turkcell’e ait bir firma) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını tespit ettik. Durmak yok, yolmaya devam!” diye ifadeler kullanmıştı.
20 GÜN SONRA GÖREVİNDE AYRILMIŞ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, bu kez de Hilmi Güler’in şirketteki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.
Yavuzyılmaz, “13 Mayıs’ta; Ordu BB. Başkanı Sn. Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belgesiyle açıklamıştım. 2 Haziran’da bu görevinden ayrılmak durumunda kaldığını tespit ettik. Çoklu maaşları engellemeye devam” diyerek Ticaret Sicil Gazetesi’ni de delil olarak gösterdi.
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