CHP'li Yıldırım Kaya: 'Sayın Varank, film sizin dönemde çekilmiş'

07 Temmuz 2020 Salı, 14:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da su kesintileri yaşandığını iddia ederek, İSKİ aracı önünde ellerinde su bidonları ile bekleyen vatandaşların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Varank paylaşımında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

Varank'a yanıt ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan geldi. Kaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak söz konusu fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu vurguladı.

Kaya, paylaşımında Varank'ı etiketleyerek "Sayın Varank, film sizin dönemde çekilmiş. Olay İstanbul'da geçiyor. Yıl 2016 İyi seyirler! Ayrıca siz atanmış bir Bakansınız, seçilmişlere çamur atarak siyaset yapmanız etik değil!" dedi.