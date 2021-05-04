CHP'li Yüksel Taşkın: "İşitme merkezleri tam kapanma süresince açık olmalıdır"

04 Mayıs 2021 Salı, 15:39

Tam kapanma sürecinde işitme merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi talebinde bulunan 37 sivil toplum kuruluşunun ardından, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın da “İşitme merkezleri işitme sağlığı için tam kapanma süresince açık olmalıdır. Çünkü bu ihtiyaçlar işitme engelli bireyler için temel öneme sahip bir sağlık ihtiyacıdır ve ertelenemez” çağrısı yaptı.

Gazetemizde dün yayımlanan “İşitin Bizi” haberimizin ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın “İşitme merkezleri tam kapanma dönemi boyunca hizmet vermeli” dedi. Taşkın “ İşitme cihazında bir hortum, kalıp vb. ufak bir parça eksikliği bile işitme cihazının kullanılmasını engelliyor. Bu zaruri ihtiyaçlar yine sadece bu merkezler tarafından tedarik edilmektedir. İthalatçı ve üreticilerin teknik servislerinde tamir için bekleyen binlerce işitme cihazı mevcutken bu merkezler 17 gün boyunca kapatılmıştır. İşitme merkezleri işitme sağlığı için tam kapanma süresince açık olmalıdır. Çünkü bu ihtiyaçlar işitme engelli bireyler için temel öneme sahip bir sağlık ihtiyacıdır ve ertelenemez. Bununla birlikte işitme merkezlerinin kapanması ile gerek çalışan işitme engelliler gerekse online eğitim gören işitme engelliler olumsuz etkilenmektedir. Son dakika verilen bu hatalı ve talihsiz karardan acilen vazgeçilmelidir” diye konuştu.

"AŞIDA DA ÖNCELİK OLMALI"

Engelli bireylerin koronavirüs aşısında da önceliklerinin olması gerektiğini kaydeden Taşkın, şöyle devam etti: “İşitme engelli bireyler Covid-19’ a yakalanırsa sağlık çalışanları ile nasıl iletişim kuracak? İşaret dili bilen bir birey Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda olduğunda hiç işaret dili bilmeyen sağlık çalışanı ile nasıl iletişim kuracak? Ayrıca işaret dili bilmeyen binlerce sağır birey var. Onlar hastalığa yakalanınca sağlık çalışanı ile nasıl iletişim kuracak? Sağlık Bakanı aşıların gelişi ile ilgili düzenlediği basın toplantılarında engellilerin öncelikli olacağını söyledi. Ancak aşı programında-öncelik takviminde engelliler yer almadı. Geç de olsa olumlu bir adım olarak Down Sendromlular aşıda öncelikli yer aldı ancak tüm engellilerin kendine has özel durumları olduğundan aşıda öncelikli olmaları gerekmektedir. Tüm engellilere aşıda öncelikli tanınmalı.”

"ODYOLOG EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ"

Biyonik kulak ameliyatı sonrasında açılış ve ayar (fitting) yapıldığını ancak bazı devlet hastanelerinde ayar yapacak nitelikli odyologların olmadığını anımsatan Taşkın “Bu durum implant kullanıcılarının firmalardaki odyologlara ayar yaptırmak için şehirlerarası seyahatler yapmasına dolayısıyla Covid döneminde daha fazla riske girmelerine yol açmaktadır” dedi.