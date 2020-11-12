CHP'nin 'ekonomi otobüsü' yola çıkıyor

12 Kasım 2020 Perşembe, 11:20

CHP Ekonomi Masası üyeleri, 'CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsü kullanarak Türkiye'yi gezecek ve sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinleyecek.

Konusunda uzman milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP Ekonomi Masası, ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirme ve bunlara uygun politika oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Başta seçim dönemi olmak üzere bugüne kadar partinin birçok politika notunda imzası olan Ekonomi Masası, bu kez de sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinlemek üzere il gezileri yapacak. Daha çok sorun dinleyecek üyeler, soru gelmesi durumunda ise CHP'nin görüşlerini aktaracak.

19 kişiden oluşan CHP Ekonomi Masası üyeleri, bu gezileri sırasında, "CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsü kullanacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

CHP Ekonomi Masasının Türkiye gezisi, bugün Mersin'den başlayacak. Ekonomi Otobüsü, daha sonra Adana ve Hatay'a gidecek.

CHP Ekonomi Masası'nda, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba bulunuyor.

Masanın diğer üyeleri de İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Aykut Erdoğdu, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'den oluşuyor.