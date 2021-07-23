Christophe Galtier, Burak Yılmaz’ı Nice’e istiyor
Yeni sezonda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’i çalıştıracak Christoper Galtier, Burak Yılmaz’ı takımında görmek istediği iddia edildi.
Fransa Ligue 1’de Nice’in başına geçen Christoper Galtier’in, eski öğrencisi Burak Yılmaz’ı transfer etmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de Lille ile şampiyon olan ancak takımın projesinden memnun olmadığını dile getirerek ayrılık kararı alan Galtier, Nice’in başına geçmişti.
5 TRANSFER AÇIKLANDI
Fransa’da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Nice; Calvin Stengs, Jean Clair Todibo, Malvin Bard, Jean N’Guessan ve Justin Kluivet ile kadrosunu güçlendirdi.
Fransız gazeteci Mohamed Toubache'ın aktardığı haberde ise Galtier'in forvet transferi için Burak Yılmaz’ı istediği ifade edildi.
Lille ile geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan milli futbolcu, 18 gol ve 5 asist kaydetmişti.
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