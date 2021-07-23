Galatasaray için Sacha Boey iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın Rennes’in genç oyuncusu Sacha Boey ile ilgilendiği iddia edildi.
Fransa’da yayın yapan Le Parisien gazetesinden Benjamin Quarez’in haberine göre Galatasaray, Sacha Boey transferi için Rennes ile görüşüyor.
20 yaşındaki genç oyuncu ile transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtilirken Boey’in bu hafta sonu İstanbul’a geleceği iddia edildi. Boey’in bugün kulübe ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.
SEZONU DIJON’DA TAMAMLADI
Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1’de Dijon’da kiralık olarak tamamlayan Boey, sezonun tamamlanmasının ardından Rennes’e döndü.
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan genç oyuncu ile İskoçya ligi ekiplerinden Celtic’in de transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Dijon formasıyla 24 maça çıkan Sacha Boey, takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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