TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den ‘çift maaş’ itirafı

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

TBMM KİT Komisyonu’nda TRT’nin hesapları ele alındı. CHP’li Atilla Sertel, genel müdür yardımcılığına atanan Fatih Er’in kayınbiraderi, bacanağı ve kayınbiraderinin eşinin kurumda kadroya alındığı iddialarını sordu.

“Bir aileden 4 kişi birden TRT’ye nasıl giriyor herkes işsizken?” diyen Sertel, makam katındaki büyük salonun “proje yönetim ofisi” adı altında “oyun odasına” çevrildiği iddiaları hakkında da bilgi istedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, maaşı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14 bin 500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan - ben anlamadım onu - başka kimse yok.” Bunun üzerine CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “15 bin tam olarak nedir” diye sordu. Eren, “15 bin TL civarı” dedi. Yavuzyılmaz, “Tam mı?” diye devam etti. Eren, “Yani tam değil, ay ay değişiyor ya, başlıyor, iniyor aşağıya” yanıtını verdi.

AKRABA CENNETİ

Eren, genel müdür yardımcısı Fatih Er’in yakınlarını işe aldığı iddiaları konusunda şunları söyledi: “Birincisi, Fatih Er’in öyle bir yetkisi yok, alamaz; yetki bende. Şimdi, Resul Şimşek dediğiniz bacanağı 25 yıllık gazeteci, Fatih’ten eskidir, herkes tanır; Kanal 7’de başladı, Habertürk’te çalıştı yıllarca. Avustralya SBS’te çalıştı yani böyle, herhangi bir adam değil, onu aldık. Furkan’ı aldık, o da kayınbiraderi. Fatih’in haberi yok, süreçleri insan kaynakları yönetiyor. Avustralya’nın yine en iyi üniversitelerinden mezun. TRT World kurulurken İngilizce bilen, gazetecilik tecrübesi olan kişileri zaten kaçırmak istemiyorduk. 4. akrabası dediğiniz de kurumda tanışıp evlendiler.”

19 Mayıs’ta ekranda “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” ifadesinin yer alması konusunda Eren, KJ hatalarının kendilerini en çok üzen, yıpratan meseleler olduğunu belirtip “Öyle bir şeyi düşünür, yapar mıyız yani, düşüncemiz o yönde mi bir kere?” dedi.

TRT’nin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen görevde yükselme sınavında “haremlik selamlık” uygulama yapılması konusunda ise Eren, “Bize göre de müthiş bir saçmalık. Üniversite düzenliyor bunu, biz de sorduk. Dediğiniz gibi, ihtimal, rastgele olacak bir şey de değil. Şimdi üniversite soruşturma yapıyor, ‘Excel’de listelerken bir kısmı kadın/erkek gibi listelenmiş, yanlışlık olmuş’ deniliyor” karşılığını verdi.

BELGESEL SORUSU

Montrö bildirisinde imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’le “Mavi Vatan” belgeseli için yapılan röportajın yayımlanmaması konusunda ise Eren, “Mavi Vatan belgeselimiz iç yapımdır” demekle yetindi. Eren, “oyun odası” iddialarının doğru olmadığını belirtti.

TVF GENEL MÜDÜRÜ DE ÇİFT MAAŞLI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olan Salim Arda Ermut’un TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığını açıkladı. Yavuzyılmaz, TÜPRAŞ 2021 Yılı Genel Kurul Tutanağı’nı kaynak göstererek yaptığı paylaşımda, “AK Partili Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sn. Salim Arda Ermut’un, bugün aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını tespit ettik. Genel müdür maaşı: 14 bin 917 TL. TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 52 bin TL. Aylık toplam gelir: 66 bin 917 TL” ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz, atamanın 8 Haziran’da KAP’a bildirildiğini belirtti.

ŞANSLI LİSEDEN!

Ermut’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile aynı dönemde, 1999 yılında Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olması da dikkat çekti. Daha önce de Türk Hava Yolları’nın (THY) yönetiminde yer alan 80’e yakın kişinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı.