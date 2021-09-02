Ferhan Şensoy’un gerçekleştiremediği hayali: "İçimde ukde kaldı"

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:23

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü hastanede iki gün önce kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun mesleği ile ilgili hayalleri de yarım kaldı.

“İÇİMDE UKDE KALDI”

Ferhan Şensoy, Haziran 2021'de Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlamıştı. Dijital ortamda bir projesi olup olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

“BABAM TİYATROCU OLMAMI İSTEMİYORDU”

Babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini söyleyen Şensoy, o günleri şöyle anlattı: "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu, sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza, 'Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum' demiş. Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi."