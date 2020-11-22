Çıkan da acaba dedi: Bazı kentlerde yasağın olmadığı saatlerde bile sokaklar boş kaldı

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

AÜ İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, yasaklardaki karışıklığın kamu yönetimindeki karışıklığın bir göstergesi olduğunu belirterek “Karşılaştığımız karmaşa salgınla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının içinde bulunduğu karmaşadır” diye konuştu.

SORU VE YANITLI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbirler, yurttaşlarda kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda espri yapıldı. Yurttaşların karmaşıklığa tepki göstermesi üzerine resmi kurumlar, soru-yanıt şeklinde yeni yasakları anlatmaya çalıştı. Haber kanallarının, yasakların cuma 20.00’den itibaren başladığını ilan etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, ikinci bir açıklama daha yaparak cuma başlayan yasakların sokağa çıkma yasağı olmadığını belirtti. Bunun üzerine yurttaşlar, yasakları kendi hazırladığı çizelgelerle sosyal medyadan paylaşarak anlatmaya çalıştı. Ancak o da etkili olmadı. İnsanlar, yasakların hangi saatte başlayacağını bilmediği için kafa karışıklığı yaşadı. Van’ın merkez ilçelerinde yaşayanlar, sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde bile dışarı çıkmadı.

‘HEM TRAJİK HEM DE KOMİK’

Genelgedeki anlaşılmazlığın arka planını değerlendiren Prof. Dr. Özdemir, “Son genelgede gördüğümüz karmaşıklık ve siyasal iletişimdeki bozukluk söz konusu kadroları sorgulanır kılıyor. Genelgenin kamuoyunda yarattığı tepki de tüm bu süreçlerin hem trajik hem de komik boyutlarıyla birleşmesidir. Burada aslolan, söz konusu tepkilerin siyasal iktidar tarafından ne kadar dikkate alınacağıdır” dedi.