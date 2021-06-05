Çin aşısı Sinovac'ın çocuklara da uygulanmasına onay

Çin, Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:48
Çin aşısı Sinovac'ın çocuklara da uygulanmasına onay
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Çin, Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavirüs aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi.

Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.

YAN ETKİSİ HAFİF

Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.

Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.

-NTV


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