Çin aşısı Sinovac'ın çocuklara da uygulanmasına onay
Çin, Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.
Çin, Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavirüs aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi.
Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.
YAN ETKİSİ HAFİF
Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.
Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.
-NTV
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