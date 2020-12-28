Çin Astronomik Gözlemevi, 591 yüksek hızlı yıldız keşfetti

28 Aralık 2020 Pazartesi, 12:17

Bu yıldızlardan 43’ü Samanyolu’nun yer çekiminden kurtarılarak gelecekte Samanyolu dışına uçabilir.

Bu keşif, ilk yüksek hızlı yıldızın keşfedilmesinden bu yana en fazla yüksek hızlı yıldızları bir seferde yakalayan araştırma çalışması oldu ve 15 yılda birden fazla teleskop kullanan insanlar tarafından keşfedilen yüksek hızlı yıldızların toplam sayısını iki katına çıkardı.

Şimdiye kadar keşfedilen yüksek hızlı yıldızların sayısı bini aştı. Samanyolu’ndaki yüksek hızlı yıldızların sayısı oldukça az ancak galaktik kara deliğin etrafındaki çevre ve Samanyolu’nun yapısı gibi birçok önemli sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Çin’deki araştırma ekibi, bu 591 yüksek hızlı yıldızın son yıllardaki yörüngelerini hesapladı ve olası ‘doğum yeri’ ve ‘doğum yöntemini’ çıkardı.

Bunun dışında, yıldızların kimyasal ve kinematik özellikleri üzerinde yapılan araştırmalara göre, az sayıda yıldız galaktik yıldızların kimyasal özelliklerini göstermesine rağmen, halo yıldızların kinematik özelliklerine sahip oldu. Bunlar daha özel bir yıldız sınıfı olabilirler. Bunları tespit etmek için daha fazla çalışma yapılacak.