Çin Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti
Çin’de son haftalarda yükselişe geçen yeni tip koronavirüs vakası sayısı nedeniyle 5 günde 1500 odalı hastane inşa edildi.
Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta 6 bin 500 odadan oluşan hastane kompleksi projesine başlandı.
Pekin ve Hıbey'de görülen vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından, hastane kompleksinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı.
Hıbey’in Şıciacuang kentinde ise 3 bin odalı bir hastane inşası için çalışmalar yürütülüyor. Kentte artan vakalar nedeniyle 6 Ocak’ta başlayan Kovid-19 test kampanyasında 10 milyonu aşkın kişi test edilmişti.
Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı açıklamada, Hıbey’de 90 Kovid-19 vakası saptandığı bildirilmişti.
Tıbbi gözlem merkezi olarak da ifade edilen hastaneler ülkede 2019 sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle gündeme gelmişti.
O dönem Vuhan'da 10 günde 1500 yataklı hastane inşa edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
- AKP'li 'genç avukat' aşı olduğunu açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ek genelge
Video Haberler
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
- Minibüsüne gelen cezayı görünce şoke oldu
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Tehdit ettiği genç kızın dayısını vurarak öldürdü
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
- AKP'li 'genç avukat' aşı olduğunu açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ek genelge