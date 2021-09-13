Çin hükümetinden Marvel filmine engel
Disney'in Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi, hafta sonu boyunca 94 milyon dolarla gişe hasılat yaptı. Ancak Marvel Evreni'nin ilk Asyalı karakterine sahip olan film, dünyanın en büyük pazarlarından birinde; Çin'de hâlâ gösterime girmedi.
Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen, Marvel Evreni izleyicisinin merakla beklediği Shang-Chi ve On Halka Efsanesi, nihayet izleyici ile buluşurken pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Çin hükümetinin filmin gösterimine engel olmasında çizgi romanda yer alan karakterlerden birinin etkisi olduğu belirtilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Global'de yer alan habere göre; filmin bazı bölümlerinin Çin Özerk Bölgesi’nde çekilmesi boykot çağrılarıyla karşı karşıya kalınmasına neden oldu.
1973’te ilk kez tanıtıldığında, Shang-Chi’nin babası, ırkçı Asya klişelerini sürdürdüğü düşünülen Fu Manchu’ydu. Marvel Studios başkanı Kevin Feige, Shang-Chi’nin yıllar içinde defalarca yeniden yazılan çizgi roman tarihine değindi. Feige geçen ay Variety’ye “Kesinlikle, Fu Manchu bu filmin konusu değil, Shang-Chi’nin babası değil ve bir Marvel karakteri bile değil, onlarca yıldır da yok” dedi.
ÇİN’DEKİ BASKI DISNEY’E ZARAR VERİYOR
Virginia Üniversitesi’nde medya çalışmaları profesörü ve “Hollywood Made in China” kitabının yazarı Aynne Kokas, Insider’a “Shang-Chi” tartışmasıyla gündeme gelen baskıların Disney’i olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
MARVEL FİLMLERİ ÇİN PAZARINDA YER BULAMIYOR
Disney’in bir sonraki Marvel filmi “Eternals”ın Çin’de gösterime girmesi de belirsiz. Filmin Çin doğumlu yönetmeni Chloé Zhao’nun 2013 yılında verdiği bir röportajda Çin için “her yerde yalanlar var” demesi, Çinli milliyetçilerin tepkisiyle karşılaştı. Oscar’da en iyi yönetmen ödülü kazanmasına rağmen Zhao’nun geçmişteki sözleri yüzünden hükümet, Oscar ödülünün sosyal medyada konuşulmasını engelledi, haberlere medyada yer vermedi.
Çin, son dönemde dünyanın en büyük tiyatro pazarı olarak ABD’yi geçtiği için önemli bir kale olarak görülüyor. Ancak Hollywood yerine yerel filmler ülkede gişe rekorları kırıyor. Şu anda sadece iki Hollywood filmi Çin’de bu yıl gişede en çok hasılat yapan ilk 10 film arasında yer alıyor: “F9” ve “Godzilla vs. Kong”.
Kokas, önümüzdeki yıllarda Çin’de daha da az Hollywood filminin onaylanacağını öngörüyor.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü