Önce paylaştılar, sonra sildiler: Keanu Reeves, Marvel evrenine mi katılıyor?

03 Eylül 2021 Cuma, 11:50

Marvel'ın Twitter'daki resmi Birleşik Krallık hesabından yapılan Keanu Reeves paylaşımı, ünlü oyuncunun süper kahraman evrenine katılabileceğine yönelik söylentilere yol açtı.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre söz konusu hesabın perşembe günü Twitter'dan Reeves'in 57. yaş gününü kutlayan bir paylaşım yapması hem Marvel hem de Reeves'in hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada tartışma yaratan paylaşım Reeves'in Marvel Sinematik Evreni'ne katılmayı kabul ettiği yönündeki spekülasyonları tetikledi.

YAPTIKLARI PAYLAŞIMI SİLDİLER

Reeves'in doğum günü 2 Eylül'deydi. Paylaşım hesaptan daha sonra silindi fakat hayranlar ekran görüntüsü almakta gecikmediler. Marvel'ın kutlama mesajını sosyal medyada yarattığı kaos sebebiyle silmiş olabileceği ileri sürülüyor.

Hollywood aktörleri arasında yer alan Reeves'in Marvel evrenine katılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünenler de mevcut.