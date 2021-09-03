Önce paylaştılar, sonra sildiler: Keanu Reeves, Marvel evrenine mi katılıyor?
Marvel'ın Birleşik Krallık hesabı Keanu Reeves'in doğum gününü kutlayan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım sosyal medyada tartışma yaratırken, Reeves’in Marvel evrenine katılıp katılmayacağı merak uyandırdı.
Marvel'ın Twitter'daki resmi Birleşik Krallık hesabından yapılan Keanu Reeves paylaşımı, ünlü oyuncunun süper kahraman evrenine katılabileceğine yönelik söylentilere yol açtı.
Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre söz konusu hesabın perşembe günü Twitter'dan Reeves'in 57. yaş gününü kutlayan bir paylaşım yapması hem Marvel hem de Reeves'in hayranlarını heyecanlandırdı.
Sosyal medyada tartışma yaratan paylaşım Reeves'in Marvel Sinematik Evreni'ne katılmayı kabul ettiği yönündeki spekülasyonları tetikledi.
YAPTIKLARI PAYLAŞIMI SİLDİLER
Reeves'in doğum günü 2 Eylül'deydi. Paylaşım hesaptan daha sonra silindi fakat hayranlar ekran görüntüsü almakta gecikmediler. Marvel'ın kutlama mesajını sosyal medyada yarattığı kaos sebebiyle silmiş olabileceği ileri sürülüyor.
Hollywood aktörleri arasında yer alan Reeves'in Marvel evrenine katılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünenler de mevcut.
Video Haberler
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- İmamoğlu için İYİ Parti iddiası
- Milyar dolarlık rant projesi hayata geçiyor!
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi