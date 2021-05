Marvel, yeni filmlerinin vizyon tarihlerini ses getiren bir video duyurdu

04 Mayıs 2021 Salı, 11:18

Marvel, yeni yapımlarının vizyon tarihlerini ses getiren bir video ile açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'nde şu ana kadar görmüş olduğumuz tüm ana karakterlerden sahnelerin yer aldığı bir açılış ile başlayan videoda, aynı zamanda Iron Man, Spider-Man gibi dünya çapında fenomen olan pek çok karakterin yaratıcısı Stan Lee'nin "Dünya belki değişebilir ve gelişebilir, ancak asla değişmeyecek bir şey var; hepimiz büyük bir ailenin parçasıyız" sözlerine de yer veriliyor.

Videonun ilerleyen dakikalarında ise Marvel Sinematik Evreni'nin 4. aşamasında karşımıza çıkacak olan yapımlardan kesitler ve vizyon tarihleri duyuruluyor.



Beyazperde’nin haberine göre Brie Larson'ın yıldızı olduğu Captain Marvel'ın devam filmi Captain Marvel 2'nin resmi adı açıklandı. Marvel Stüdyoları'ndan gelen bir kutlama videosunda filmin adının The Marvels olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Candyman'in yönetmen koltuğunda bulunan Nia DaCosta'nın imzasını atacağı The Marvels'ın yanı sıra Black Panther 2'nin de resmi adı açıklandı.

Chadwick Boseman olmadan nasıl çekileceği merak edilen Black Panther 2'nin adı Wakanda Forever oldu. Dördüncü fazla yer alacak olan tüm filmler şöyle: Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor: Love and Thunder, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Marvel Sinematik Evreni 4. aşama filmleri vizyon tarihleri