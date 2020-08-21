Çin: Vuhan'daki havuz partisi koronavirüse karşı stratejik zaferdir

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:40

Hafta sonu koronavirüs salgınının doğum yeri Vuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen havuz partisinden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş, karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Pekin ise etkinliği, "Bu, koronavirüs salgınını nasıl ele aldığımızı ve ne kadar iyi yönettiğimizi gösteriyor. Bu durum, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir" sözleriyle savundu.

NTV'de yer alan habere göre uluslararası medya, manşetlerine taşıdığı partiyle ilgili Çin yönetimine sert eleştiriler yöneltmeye devam ediyor. Ancak Çin'in devlet kontrolündeki gazete ve televizyonları, yapılan eleştirilere daha ağır ifadelerle cevap veriyor.

Avustralya'dan yayın yapan Daily Telegraph gazetesi, "Dünyanın virüsün bedelini ödediği Vuhan'da hayat sahil gibi" başlığını atarken Çin'in milliyetçi yorumlarıyla bilinen gazetesi Global Times, "Kedi ulaşamadığı ciğere murdar der" anlamına gelen "Yurt dışında ekşi üzüm" başlığıyla yanıt verdi.5

Vuhan'daki tepki çeken parti görüntüleri sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi ve eleştirili yorumlara neden oldu.



